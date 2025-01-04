叙利亚民航总局：大马士革机场1/7起恢复国际航班

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（法新社大马士革4日电） 叙利亚当局今天表示，首都大马士革的主要机场将从下周起恢复国际航班营运。叙国前总统阿塞德上月被推翻后，这类商业班机在当地遭到中断。

根据国营的叙利亚新闻社（SANA）报导，叙利亚民航及航空运输总局（General Authority of Civil Aviation and Air Transport）局长沙利比（Ashhad al-Salibi）宣布：「我们将从7日开始，欢迎在大马士革国际机场（Damascus International Airport）起降的国际航班。」

沙利比谈到，他们向阿拉伯世界及其他区域的国际航空公司再次保证，「在伙伴协助下，我们已开始修复阿勒坡（Aleppo）和大马士革的机场，以迎接来自世界各地的班机」。

国际援助飞机和其他国家的外交代表团已能在叙利亚降落，国内航班也已恢复运行。

卡达航空（Qatar Airways）本月2日宣布，睽违近13年后，它将恢复飞往大马士革的班机，7日开始每周3个航班。

一名卡达官员上月告诉法新社，杜哈当局已向新叙利亚政府提供协助，以让大马士革的机场恢复营运。

自伊斯兰主义组织领导的反抗军去年12月8日推翻阿塞德（Bashar al-Assad）以来，法新社记者同月18日目击第一架飞机从大马士革的机场起飞，前往叙利亚北部的阿勒坡。