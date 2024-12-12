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叙利亚过渡政府发言人：3个月内暂停行宪和国会运作

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（法新社大马士革12日电） 叙利亚总统阿塞德垮台后，反抗军成立为期3个月至明年3月初的过渡政府，政府发言人阿尔纳乌特今天告诉法新社，这3个月期间暂停实行宪法，国会也暂停运作。

阿尔纳乌特（Obaida Arnaout）表示：「将有1个司法与人权委员会成立，来检视这部宪法，之后提出修宪。」

叙利亚宪法于2012年制定，当中并未明文规定伊斯兰教是国教。

伊斯兰主义好战团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）领导的反抗军8日占领叙利亚首都大马士革，致使阿塞德（Bashar al-Assad）流亡海外。

反抗军10日任命巴席尔（Mohammed al-Bashir）担任过渡政府总理至明年3月1日。他原本在沙姆解放组织位于叙利亚西北部伊德利布省（Idlib）的大本营领导这个组织声称的「救世政府」（Salvation Government）。

阿尔纳乌特说，救世政府的内阁官员和阿塞德前政府的部长将于17日就政权交接进行会商。他还表示：「过渡期将持续3个月，维护和保护各部门是我们的优先要务。」

阿尔纳乌特在如今已由新的反抗军当局占领的叙利亚国营电视台总部承诺，他们将开始实行「法治」，「所有对叙利亚人民犯下罪行的人都将依法论处」。

被问到有关于宗教与个人自由的议题时，阿尔纳乌特表示，他们「尊重叙利亚的宗教和文化多元」，这些都将维持不变。

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