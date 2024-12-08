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叙反抗军攻入赛德纳亚监狱 高呼暴政时代结束

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（法新社贝鲁特8日电） 叙利亚反抗军今天说，他们闯进了大马士革一座恶名昭彰的监狱，并在通讯软体Telegram宣布「赛德纳亚（Sednaya）监狱暴政时代结束」。

总部在英国的「叙利亚人权了望台组织」说，恶名昭彰、有「人类屠宰场」之称的赛德纳亚监狱，大门已经为狱中数以千计在叙利亚政权统治期间遭安全机构关押的人敞开。

一名消息人士说，黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）在盟友阿塞德面临反抗军进逼下，也正从叙国首都大马士革郊区和荷姆斯（Homs）地区撤军。

消息人士告诉法新社，真主党「在最近这几个小时指示其武装人员撤出荷姆斯地区」，其中一些人前往叙利亚沿海省份拉塔基亚（Latakia），其他人则到黎巴嫩的赫默（Hermel）地区」；消息人士还说，「真主党武装分子也已撤离他们位在大马士革周边的阵地」。

叙利亚人权了望台组织说，在反抗军矢言要对大马士革发动闪电攻势后，叙利亚军队和安全部队已从大马士革机场撤离。

叙利亚人权了望台组织的消息人士说，政府军官兵已从大马士革国际机场撤出，大马士革居民告诉记者，他们听到枪声大作。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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