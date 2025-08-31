The Swiss voice in the world since 1935

古巴总统亚洲行访中越寮 寻求突破经济困境

（法新社哈瓦那30日电） 古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示他已启程展开亚洲之行，将先后造访中国、寮国与越南，他此行主要希望解决古巴严峻的经济危机。

拥有约1090万人口的古巴，目前正面临严峻的经济危机；同时，全球贸易也受到美国总统川普（Donald Trump）全面关税政策的冲击。

狄亚士━卡奈在社群平台X发文指出：「本周末我们展开对越南、中国和寮国的正式访问，这些友邦与我们共享紧密关系，有着相互合作与团结的历史，也承担过时间与重大挑战的考验。」

越南是古巴在亚洲最重要的经贸伙伴。

根据古巴国际政策研究中心（Center for International Policy Research）统计，自2020年建立商业关系以来，越南已成为古巴在亚洲的最大投资国，双边贸易总额约3.4亿美元。

越南对古巴出口稻米、煤炭、化学品、纺织品与电子零件，进口品项主要是古巴的药品。

古巴近期允许越南企业Agri VAM在首都哈瓦那（Havana）以西的1000公顷土地上种植稻米。虽然越南过去曾为古巴提供稻作技术协助，但这是首度由越南私人企业直接在当地耕作。

米饭是古巴主食之一，平均每人每年消耗约60公斤。

