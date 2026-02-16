古巴苦于美封锁致燃料短缺 电动三轮车大行其道

（法新社哈瓦那15日电） 古巴首都哈瓦那（Havana）街头正出现一场绿色革命，然而这是迫于无奈而非有意为之。

由于美国上个月对古巴祭出实质石油封锁，导致当地燃料危机雪上加霜，计程车司机纷纷舍弃汽车，改以电动三轮车载客。

有两个孩子的罗马诺（Eduardo Romano）在哈瓦那市中心公园等待乘客时告诉法新社：「鉴于汽柴油稀缺，我们只能选择这个替代方案。」

古巴多年来饱受燃料短缺之苦，如今在美国总统川普限制石油供应后，局势已到达临界点。

原本古巴的原油供应有很大部分来自最大盟友委内瑞拉，但在委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）被美国逮捕后断供，川普还威胁对任何向古巴提供协助的国家课徵关税。

为节省能源，古巴政府宣布一系列燃料配给措施，并大幅削减公共运输班次。

随日子一天天过去，燃料库存不断减少，哈瓦那街头的计程车数量锐减。

仅存的几位司机只能在黑市以惊人的每公升5美元加油，导致车资飙涨至原本的3倍。

罗马诺说：「这对大家来说都是个困难的处境。」

可搭载6人或8人的电动三轮车，如今成为手头拮据的古巴人重要交通工具，票价大约只有计程车1/3。

罗马诺开玩笑说：「现在，三轮车才是王道。」

但这并非高枕无忧。这些车辆都必须充电，可是在因发电厂燃料不足而每天断电长达12小时的哈瓦那，充电同样是一大困扰。

就像路上随处可见的电动滑板车一样，电动三轮车车主也得等到恢复供电才能发动引擎，或去有发电机或太阳能板的亲友家充电。