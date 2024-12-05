古巴2个月内第3次大停电 当局拚复电

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（法新社哈瓦那4日电） 饱受美国经济制裁的岛国古巴，国内最大发电厂再次故障停机，导致该国发生2个月以来第3次全国大停电，目前故障虽已排除，但许多地区仍无电可用，相关单位正在努力复电。

古巴中部吉特拉斯（Guiteras）火力发电厂的助理技术长卡斯塔尼达（Roman Perez Castaneda）表示，故障虽已排除，但全国大部分地区仍然处于停电状态。

古巴官媒引述卡斯塔尼达说法指出，吉特拉斯电厂有望于当地时间明晚8时恢复供电。

根据当局说法，古巴约有22%人口和设施、尤其是医院，都能透过全国电网以外的其他发电设备取得电力，其余民众则完全无电可用。

由共产党执政、拥有约1000万人口的古巴，正努力从前2次飓风造成的影响中重新振作，却反覆受到停电与严重经济冲击。古巴在2个月内发生第3次全国大停电，可谓祸不单行，无疑再次重创当地。

古巴能源部试图淡化这次停电的严重性，并在社群媒体X上指出，「大部分」电力系统预计今天结束前会恢复运转。

能源部长李威（Vicente de la O Levy）也在X上发文指出，安东尼奥吉特拉斯（Antonio Guiteras）电厂停机，事发当下其他正常运转的电厂并未受损。

古巴首都哈瓦那（Havana）今天关闭学校并且暂停非必要的政府服务，这些司空见惯的场景日益引发古巴民众不满。