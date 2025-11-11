台风「凤凰」肆虐酿18死 菲律宾启动救难与复原工作

（法新社菲律宾杜格加劳市11日电） 救援人员今天动用挖土机与电锯，开始在台风「凤凰」肆虐后的废墟中进行抢救与清理行动。随着洪水在数百个村庄退去，这场风灾在菲律宾的死亡人数攀升至18人。

台风「凤凰」（Typhoon Fung-wong）已迫使约140万人流离失所。「凤凰」即使已减弱为强烈热带风暴，仍开始为邻近的台湾降下豪雨，预计将于明天登陆台湾。

这是短短几天内第二个袭击菲律宾、造成严重灾情的台风。上周台风「海鸥」（Typhoon Kalmaegi）横扫菲律宾中部，死亡人数已增至232人。

民防发言人告诉法新社，在沿海的伊萨贝拉省（Isabela），一座约6000人口的城镇至今仍与外界隔绝；邻近的新比斯开省（Nueva Vizcaya）部分地区也同样无法通行。

卡加延谷（Cagayan Valley）大区发言人艾松（Alvin Ayson）说：「我们正努力进入这些地区。」他并说，山崩阻断了救援人员前往灾区的道路。

他指出，部分居民目前暂住在避难中心，「但当他们返回家园，重建的过程将漫长且困难重重」。

艾松并表示，新比斯开省有一名10岁男童在山崩中丧生。这名孩童是菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（NDRRMC）副行政官阿勒汉德罗（Bernardo Rafaelito Alejandro）今天公布的最新伤亡人数中18名罹难者之一。

阿勒汉德罗在接受法新社电话访问时表示，即便是「初步复原」工作，也需要数周时间。「我们目前最大的挑战，是抢修交通、电力与通讯等民生基础设施，我们正在努力进行中。」

他指出，在灾情最严重的加丹杜安尼斯省（Catanduanes），供水问题可能需要多达20天才能完全修复。