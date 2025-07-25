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台风竹节草侵袭菲律宾　菲总统：气候变迁成新常态

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（法新社布拉坎25日电） 台风竹节草今天从菲律宾北部登陆后减弱为热带风暴，仍对当地带来灾情。救难人员乘小船救援受困民众并分发物资。菲国总统小马可仕认为，未来得接受这种「新常态」。

根据菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（NDRRMC），自台风薇帕（Typhoon Wipha）上周过境后，西南季风挟带连日豪雨带来灾情，造成25人死亡、8人失踪。菲律宾最大岛吕宋岛（Luzon Island）的学校持续停课，许多地区供电中断。

台风竹节草（Typhoon Co-May）今天稍早自吕宋岛西岸的拉乌尼昂省（La Union Province）登陆。当地1户灾民一家四口受困木造房屋2楼，匿名救难人员说：「水深及腰的洪水使他们无处可去，而且他们还带着小孩。」

救难人员表示，许多民众自清晨开始求救，但风雨过大阻碍救援工作，直到雨势暂缓后才能全面展开救援。

在菲国首都马尼拉以北的布拉坎省（Bulacan province），法新社记者目击水深及腰的洪水淹没整个村庄。

当地居民萨比诺（Lauro Sabino）说，他与妻子2人经历强风彻夜吹袭的可怕夜晚后，今天早上自家中撤离，暂时栖身当地1座市场内。他形容：「屋顶一直吱吱作响彷佛要被吹翻了，大雨下了一整夜。」

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天表示，近期的洪水与气候变迁相关，未来菲律宾得接受这种「新常态」。

他在电视转播的内阁简报会议中指出：「未来数十年都预期得到类似状况，所以我们要做好准备。」

台风竹节草往菲律宾东北方移动途中逐渐减弱，预计明天早上离开菲律宾。

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提问者： Aylin Elçi

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大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

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提问者： Benjamin von Wyl

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