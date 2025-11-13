司法部：美军对毒枭发动空袭不构成犯罪

（法新社华盛顿12日电） 美国司法部今天为针对涉嫌贩毒的分子发动致命军事打击辩护，驳斥这些行动可能构成法外处决、应受法律起诉的指控。

司法部发言人表示：「这些打击行动是依据武装冲突法所下达的合法命令，因此属于合法行动。」

发言人指出，参与这些行动、造成至少76人丧生的美军人员，无须担心遭到起诉。

「军事人员在法律上有义务服从合法命令，因此不会因执行合法命令而遭起诉。」

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）10日呼吁华府调查针对疑似运毒船只的空袭是否合法，并指出，有「强烈迹象」显示这些行动属于「法外处决」。

近几周美军在加勒比海与太平洋地区多次出击，锁定华府声称运输毒品的船只。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，最近一次行动发生在上周末太平洋地区，共造成6人死亡。

「华盛顿邮报」今天报导，美国司法部早在7月就起草机密法律意见书，阐述这些打击行动的法律依据，保障执行任务人员未来免受起诉。

川普政府在给国会的通报中表示，美国正与拉丁美洲毒品贩运集团「进行武装冲突」，并将这些组织定义为恐怖团体，以此作为发动打击行动的法律依据之一。

图克在接受法新社访问时表示，这些针对疑似毒枭的行动应被视为「执法行动」，因此必须遵守国际人权法。

他指出，在此类行动中，「致命武力的使用必须受到严格限制，仅能作为面临立即攻击时的最后手段，但我们看到的情况并非如此」。

当被问及这些打击是否构成法外处决时，图克回应，「有强烈迹象显示确实如此，但仍须进行调查」。

川普政府近来在拉丁美洲大幅增加军事部署，宣称此举是为了彻底打击毒品走私。