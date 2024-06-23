吁为气候变迁行动 艾玛汤普逊率数千人伦敦游行

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（法新社伦敦22日电） 来自英国各地的数千名示威人士，今天在英国女星艾玛汤普逊的带领下，在伦敦市中心游行，呼吁紧急采取政治行动来修复大自然。

约有350个慈善机构参与这场名为「立即修复大自然」（Restore Nature Now）的游行，当中包括「拦住石油」（Just Stop Oil）、「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）等环保团体，更知名的还有「国家信托」（National Trust）、「世界自然基金会」（WWF）等。

一名示威者表示，人们来自「全英各地」，并提出一系列诉求，包括让「污染者付费」，以及增加「气候友善农业预算」来改善对农民的支持等。

抗议队伍沿海德公园（Hyde Park）一侧蜿蜒前行，经唐宁街（Downing Street）首相官邸抵达国会广场（Parliament Square）。他们穿着以野生动物为主题的服装，戴着奇特的头饰和面具。

伴随歌曲、「立即修复大自然」的口号等，抗议群众呼吁政界在争取下一次执政的竞选活动中，优先考量气候变迁与大自然。

艾玛汤普逊（Emma Thompson）领导了这场游行，她表示，自己想传达的讯息是，要政府停止如此「不负责任」的行为。

艾玛汤普逊在游行中告诉法新社，她不敢相信各政党在竞选活动中「缺乏相关承诺」。

她补充道：「我们身处风暴中心…每个人都关心我们美丽的岛屿，但我们很快就会失去它们。」

电视野生动物节目主持人兼环保人士帕克汉姆（Chris Packham）参与了艾玛汤普逊带领的游行队伍，他批评政治人物「不够迅速、广泛采取他们该有的行动」。

他告诉法新社：「因此，我们必须站出来，确保他们能明白我们会追究他们的责任。」