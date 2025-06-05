吁北约提高国防开支 美防长：不能只依赖美国

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（法新社布鲁塞尔5日电） 美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北约在本月稍后举行的峰会中达成一项提升国防支出的协议，还说北约不能只是依赖美国。

川普（Donald Trump）要求北大西洋公约组织（NATO）成员国在6月24日至25日于荷兰举行的会议上，同意将国防预算从占各国国内生产毛额（GDP）2%的现行目标提高至5%。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）提出一项折衷方案，主张在2032年前，将GDP的3.5%用于核心军事支出，另外1.5%用于更广义的安全相关领域，例如基础建设。

赫格塞斯在比利时首都布鲁塞尔与北约各国防长开会时表示：「我们齐聚这里，是为了延续川普总统的倡议，让整个联盟承诺将国防支出提高到占GDP的5%。我们相信这将会实现，且必须在海牙（The Hague）北约峰会登场前达成共识。」

赫格塞斯指出：「在这个充满威胁的世界里，我们不能、也不会再只是依赖美国。身为一个联盟，不能只是悬挂国旗。你必须要有编制；不能只有开会，你必须具备并保持战备能力。」

多名外交官表示，吕特看来有望在海牙峰会前敲定这项协议，但部分盟邦对于承诺要将国防支出提升至如此高水准仍持保留态度。

吕特昨天表示：「我完全、绝对有信心，在北约32个成员国出席的峰会中，我们将针对大幅增加国防支出达成共识。我们必须做得更多，也必须加快脚步。」

然而，各国对于达成新目标的时程仍存在分歧。西班牙是最明确表达反对立场的北约成员国。西国预估要到今年底才能达成国防支出占GDP 2%的现行目标。

外交人士指出，其他一些国家也在讨价还价，试图延长目标时程，并希望取消将核心国防支出逐年提高0.2个百分点的要求。

对多数北约成员国而言，这项协议似乎是可接受的折衷方案，让川普得以声称自己实现了主要诉求，实际上也为财政吃紧的欧洲盟国设下较低的门槛。

美方对吕特的提案表示支持，但美国驻北约大使昨天坚称，华府希望看见达成这项目标的「计画、预算、时程及成果」。

北约官员估计，若要达成这项新目标，各国平均需将国防支出提高到占GDP的3.5%至3.7%之间。（译者：刘文瑜/核稿：洪原）