吉布地附近海域船难 寻获38移民遗体

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（法新社阿迪斯阿贝巴9日电） 联合国今天表示，非洲之角国家吉布地（Djibouti）附近海域昨天发生船难，已寻获包括儿童在内的38名移民遗体；这是这条所谓东方移民路线最新发生的灾难。

联合国国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）告诉法新社，这艘船在昨天凌晨沉没，船上载有66人。

国际移民组织在发给法新社的电子邮件中表示，悲剧发生在距离吉布地东北部贡多瑞亚（Godoria）海岸仅200公尺处。

国际移民组织表示：「已找到38具尸体，国际移民组织和地方当局正在协助22名幸存者。」发言人表示，船上乘客包括妇孺和婴儿，其中多数据信是衣索比亚公民。

国际移民组织在社群媒体X发布的贴文中，附上海滩上排列放置的白色尸袋照片，国际移民组织表示，在这场「悲惨的海难」后，至少还有6人失踪，推定已经死亡。

衣索比亚驻吉布地大使馆表示，这起意外涉及一艘载着约60名衣索比亚移民从吉布地前往叶门的船只。

数以万计非洲移民每年勇敢穿越这条危险的「东方路线」，穿越红海，经过饱受战争蹂躏的叶门抵达沙乌地阿拉伯，逃离战乱、天灾，或是为了寻求更好的经济机会。

国际移民组织在2月份的声明中表示：「许多人在旅途中面临危险，包括饥饿、健康风险和被人口贩子等犯罪分子剥削等等。」