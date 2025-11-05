同乡曼达尼当选纽约市长 乌干达民众感到骄傲受鼓舞

（法新社乌干达首都康培拉5日电） 部分乌干达民众天听闻同乡曼达尼（Zohran Mamdani）当选纽约市长的消息后感到振奋，不过也有不少人对此毫无所悉。

现年34岁、坚定持左翼立场的曼达尼，昨天选举后成为美国最大城市纽约首位穆斯林市长。

他出生于乌干达一个具有印度血统的家庭，7岁起移居美国。

在乌干达首都康培拉（Kampala）的马卡瑞尔大学（Makerere University），曼达尼的父亲数年前曾于该校担任高级学者，校园内也出现一阵兴奋气氛。

22岁的心理学学生奇拉博（Anthony Kirabo）说：「看到卓兰（曼达尼）站在那里，我觉得我也可以办得到。」

他向法新社表示：「这让我感到很开心，也为我的国家自豪，因为这证明乌干达能培养出优秀领袖。」他补充说，他希望这样的成就能吸引更多旅客前来这个东非国家。

不过，许多民众从未听过曼达尼，也不知道有乌干达人能成为纽约逾一世纪来最年轻的市长。

另有部分人则希望曼达尼的胜选能给乌干达领袖带来启发──明年1月，乌干达将举行总统大选，81岁的穆塞维尼（Yoweri Museveni）将争取第七度连任，这场选举被外界认为充满变数。

挑战者、现年43岁的威恩（Bobi Wine）在选战中向曼达尼表达「由衷恭贺」。

威恩于社群平台X写道：「从乌干达，我们庆祝你的成就，也从你的榜样汲取力量。我们正努力打造一个让每位国民不论出身都能实现最大梦想的国家。」

28岁的采购专员森达吉雷（Joseph Sendagire）受访时在康培拉市公园对法新社表示，他希望乌干达能「借镜」纽约的选举。

他说：「乌干达应该拥抱自由与公平选举的文化，让候选人能公正竞选任何职位，平等对待他们，到了最后，最适合的人才该胜出。」

其他乌干达人则对曼达尼关怀弱势的政策表示欢迎。

马卡瑞尔大学23岁的法律系学生穆巴拉亚（Owen Mubalya）说：「我认为徵收富人税、造福贫困群体是非常好的政策。」

「看到这些人能够身居高位，真的很励志。我觉得其中有很多值得学习的地方，也让我更有动力努力。」（编译：陈政一）