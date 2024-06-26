吕特擅长应对川普 将在北约艰困期任秘书长

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（法新社海牙26日电） 57岁的荷兰总理吕特将成为北大西洋公约组织新秘书长，以骑脚踏车上班、经常大嚼苹果闻名的他，将需动用自己所有平衡感，领导北约度过其成立以来最艰难的时期之一。

北约（NATO）32国今天正式任命即将卸任荷兰总理的吕特（Mark Rutte）为北约新秘书长，并指他将于10月1日就职。

高达193公分的吕特有许多绰号，他面对丑闻颇富韧性的表现，让他被称为「不沾锅马克」（Teflon Mark）；有能力应对美国前总统川普（Donald Trump）也让他获得「川普耳语者」（The Trump Whisperer）的称号。

「不沾锅马克」这项特质，让吕特成为荷兰在任最久的总理。吕特内阁2021年因儿童补贴管理不当丑闻集体请辞，但他所属的自民党（VVD）同年又赢得国会大选，吕特于是重新担任总理，直到其政府去年因移民议题分歧垮台。

或许是「川普耳语者」这项技能，说服北约国家领袖在吕特身边团结起来。北约充满担忧地关注，川普可能将拿下其第2个总统任期，而众所周知，川普对于美国对北约承诺的看法相当冷淡。

2018年北约峰会上，吕特就国防支出议题成功说服川普而广受赞誉，同时他也展现荷兰人典型的直率性格，在白宫椭圆形办公室（Oval Office）直接反驳川普的发言。

吕特最近在2月慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上直言欧洲必须「与任何在舞池中的人」合作，更加展现出荷兰人的坦率个性。

他甚至说：「过去几天我不断听到各种对川普的抱怨和牢骚，让我们停止这么做吧。」

不过有别于光鲜亮丽的川普，吕特拥有「普通先生」（Mr. Normal）形象，除了骑脚踏车去见外国领袖，他的知名事迹还包括自己在当地超市购物，以及开着他那辆不起眼的绅宝（Saab）旅行车去晋见国王。

乌克兰议题方面，荷兰今年签署一项协议，将在10年内提供乌克兰20亿欧元（约新台币696亿元）军援，之后又额外加码10亿欧元。

吕特也带头推动交付基辅当局F-16战机，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问荷兰时，称这是「历史性」决定。

吕特曾强调：「乌克兰必须赢得这场战争，为了他们及我们的安全。」他将成为北约史上第4位荷兰籍秘书长。