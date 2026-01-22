吕特：北约与美国就格陵兰议题的会谈 意在防中国及俄罗斯

（法新社瑞士达沃斯22日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特今天表示，北约与美国就格陵兰议题举行的会谈，旨在确保中国和俄罗斯无法获得进入丹麦北极领土的军事和经济通道。

美国总统川普（Donald Trump）昨天在瑞士度假胜地达沃斯（Davos）与吕特（Mark Rutte）举行会谈后，决定放弃威胁以武力夺取格陵兰。川普并指出，在格陵兰议题上，达成一项令他满意的「框架」协议。

吕特今天在达沃斯举行的世界经济论坛（World Economic Forum）出席一场关于乌克兰议题的场边会议时说：「那是一次非常好的讨论。」

吕特表示，接下来的会谈将以他与川普会面的成果为基础。其中一个「工作重点」是北约盟国，包括在北极地区的7个成员，如何「共同确保北极安全，防止俄罗斯和中国介入」。

他表示，另一项议题是确保中国和俄罗斯无法取得「进入格陵兰岛经济或军事」的管道。

丹麦外长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵兰外长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）14日在华盛顿与美国副总统范斯（J.D. Vance）、国务卿卢比欧（Marco Rubio）会面，虽未达成共识，但将成立高层级工作小组持续对话。

丹麦国防部长波尔森（Troels Lund Poulsen）今天也社群平台X发文，北约秘书长吕特无权代表丹麦就格陵兰议题进行谈判，「我们有明确的红线，不会放弃丹麦王国部分地区的主权」。

路透社报导，丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也表示，丹麦和格陵兰仍然愿意就北极安全问题进行建设性对话，前提是对话须尊重丹麦的领土完整。