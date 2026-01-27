吕特：若无美国相挺 欧洲自我防卫根本在作梦

（法新社布鲁塞尔26日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天警告，，尽管有人呼吁欧洲应自立自强，但欧洲若没有美国，根本无法自行防卫。

美国总统川普威胁夺取丹麦自治领土格陵兰，此举震撼北约，吕特上周与川普沟通后，川普才收回强硬立场。

部分人士主张欧洲应对川普采取强势态度，同时摆脱对华盛顿的军事依赖，这场外交危机为此论点注入新动能。

吕特在欧洲议会表示：「如果这里还有人认为，欧盟，或整个欧洲，可以在没有美国的情况下自我防卫，那就继续作梦吧，你做不到。」

吕特表示，欧盟国家必须把去年于北约同意的5%防务支出加倍至10%，并投入「几十亿、几十亿」资金打造核武。

曾担任荷兰总理的吕特表示：「你将失去我们自由的最终保障，那就是美国的核保护伞。所以，祝你好运。」

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）随即反击吕特的说法，他晚间在社群平台X发文表示，「欧洲人可以、也必须为自身安全负起责任」。

吕特坚称，美国对北约「第5条」共同防卫条款的承诺仍属「完全」，但美国也期望欧洲国家持续增加军事支出。

他说：「他们需要一个安全的欧洲，大西洋地区也需要一个安全的欧洲。所以，美国对北约有着充分利害关系。」

吕特再次称赞川普，肯定川普向迟疑的欧洲盟国施压、要求提高防务支出。

吕特似乎也否定欧盟执行委员会防务执委库比柳斯（Andrius Kubilius）本月稍早的建议，也就是成立一支可能取代驻欧美军的欧洲防卫部队。

谈到格陵兰，吕特表示他已同意川普观点，北约将「承担更多北极防卫责任」，但是否增加美国在格陵兰的军力，仍须由格陵兰与丹麦当局自行协商。

他说：「我并未获授权代表丹麦进行谈判，所以我没这么做，未来也不会。」