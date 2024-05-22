吼猴相继死亡 墨西哥调查矛头指向极端高温

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（法新社墨西哥科马尔卡尔科21日电） 墨西哥的吼猴近来相继死亡，当局表示，他们正调查极端高温是否导致濒临灭绝的吼猴面临生存危机。

墨西哥环境部表示，目前调查的原因包括「中暑、脱水、营养不良或农作物遭杀虫剂熏蒸」。

环境部说，将进行研究以排除病毒或疾病的可能。

南部奇亚帕斯州（Chiapas）和塔巴斯科州（Tabasco）气温高达摄氏45度，已通报吼猴死亡的案例。

墨国政府虽未透露有多少灵长类动物死亡，但总部位于塔巴斯科州的野生动物保护组织COBIUS，通报「大量死亡」。

COBIUS在声明中表示：「这很可能是由于气候原因，但我们不能排除其他重要因素。」

「如果你看到猴子身体虚弱，明显中暑或脱水，请试着用绳子吊起一桶水给它们喝。」

来自塔巴斯科州（Tabasco）的墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）指出，极端高温可能是造成这种现象的原因。

他在例行记者会上表示：「天气非常热，自从我拜访这些州以来，从未有像现在如此的感受。」

塔巴斯科州的民防机构表示，当局和保育人士派员巡逻，提供水和食物（主要是水果）帮助猴群补充水分。