告别信暗批川普 拜登：美国灵魂岌岌可危

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（法新社华盛顿15日电） 美国共和党籍总统当选人川普20日将重返白宫，即将卸任的总统拜登今天在发表告别演说之前公布一封告别信，信中暗批川普，警告「美国的灵魂」仍岌岌可危。

高龄82岁的民主党籍总统拜登（Joe Biden）今天于美东时间晚间8时（台湾时间16日上午9时）在白宫椭圆形办公室发表告别演说，向国人宣扬担任总统4年任内政绩。

他在发表告别演说之前，公布一封致美国人民的信函，信中暗批川普。

拜登在信中说：「我竞选总统，是因为我相信美国的灵魂岌岌可危。我们身为一个国家的本质受到威胁。现在情况仍然如此。」

他说：「历史掌握在你们手中，权力掌握在你们手中，美国的理念也掌握在你们手中。我们只需要保持信念，记住自己是谁。」

拜登说，美国历经川普第一任期的混乱、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，以及他所谓「自内战以来我国民主遭遇最严重的打击」，如今的美国已比4年前更加强大。

在拜登宣誓就职的几天前，川普的支持者于2021年1月6日强闯美国国会大厦，试图翻转2020年大选结果。

拜登在这封信件中虽未提川普的名字，但内文显然呼吁先前的演说内容，他曾说自己之所以决定出马角逐2020年大选，是因为美国的「灵魂」受到川普和其支持者的威胁，而川普则对民主构成威胁。

拜登说，他已要求白宫公布一份清单，列出他的政府在经济、医疗保健和应对气候变迁等问题上取得的成就。

尽管美国民众对生活成本飙升的不满，是民主党在这次大选中吞败的主要因素之一。但拜登仍指出，美国拥有「全球最强劲的经济」，而且正在降低通货膨胀。

拜登还说：「我已将我的心和灵魂献给了我们的国家。为这个国家服务50多年是我一生的荣幸。」