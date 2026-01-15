呛川普遭停职 美国联合汽车工会力挺福特工人

（法新社纽约14日电） 美国总统川普昨天在密西根州参访汽车工厂时，对一名呛声的福特（Ford）工人比出不雅手势并爆粗口。联合汽车工会（UAW）今天表示，这名员工已遭停职处分。

根据一段广为流传的影片，川普昨天赴密西根州迪尔伯恩（Dearborn）参访福特F-150工厂，面对呛声员工的嘘声与叫嚣，川普神情严厉，回呛几句难听话，随后竖起中指。

美国媒体报导，这名员工疑似对着川普大喊「恋童癖保护者」，似乎是在指控他包庇已故性罪犯金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。川普与艾普斯坦曾是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦对仲介卖淫指控认罪前就与对方断绝往来。

联合汽车工会证实这名员工已遭停职，并表示将为其工作权益奋战。

联合汽车工会福特部门主任狄克森（Laura Dickerson）在声明中说：「迪尔伯恩车厂的这名汽车工人，是UAW这个强大且具战斗力工会引以为傲的成员。」

狄克森说：「他相信言论自由，这是我们全心拥护的原则，我们将与工会成员站在一起，保护他们在工作中的发声权。」

声明补充说，联合汽车工会「将确保我们的会员获得所有协商合约条款所保障的完整工作权益」。

联合汽车工会表示：「劳工绝不应遭受任何人粗鄙语言或行为对待，包括美国总统在内在内。」

福特执行董事长比尔．福特（Bill Ford）受访时说，这起事件令人遗憾，也让他相当尴尬。

但他说：「在整整一小时的行程中，这个小插曲只占了6秒，整趟参访都很顺利。我想他（川普）很享受，我们也是。」

媒体报导指出，涉事员工是40岁的萨布拉（TJ Sabula），法新社记者试图与他联系，但未立即获得回应。

萨布拉向「华盛顿邮报」（Washington Post）证实，他确实是在表达对艾普斯坦丑闻的愤怒，还说自己对工作前途感到忧心，但绝不后悔这么做。

萨布拉对华邮说：「我不认为人会经常受到命运眷顾，但当机会来临时，就该好好把握。我想我今天做到了。」

川普过去偶尔会在公开场合讲脏话，以强调立场或回应批评与对峙。

截至今天中午，以「TJ萨布拉是爱国者！！」为名的GoFundMe募款活动已募得超过33万5000美元（约新台币1057万元）。（编译：刘文瑜）