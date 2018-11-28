中国人靠枸杞热水保健养生，而瑞士人而倚赖咖啡提神续命。在最新出炉的“咖啡消费者”全球排行榜上，瑞士人凭借每日三杯的人均消费量荣居第三，仅次于德国人和挪威人。
根据瑞士餐饮业个体经营者协会“瑞士咖啡馆雇主”(CafetierSuisse，德)外部链接本周一(11月26日)公布的咖啡消费排行榜单，瑞士人每年人均喝下的咖啡绝不少于1100杯，德国人人均年度消费掉1246杯咖啡，而挪威人的记录是1316杯。
瑞士德语区畅销的一份标准杯规格的“奶油咖啡”(café crème)售价在4.25瑞郎(折合人民币约为29.55元)上下浮动。苏黎世因其全球金融及银行业中心枢纽地位，因此当地咖啡售价会相对昂贵。反观瑞士首都伯尔尼，休憩间隙仅花上4.1瑞郎(折合人民币约为28.5元)便可享用一杯咖啡，堪称“瑞士最低良心价”。而在瑞士法语区，“一口闷”的小杯“清咖”(petit noir，亦被称为“小黑”)无异于最具提神醒脑效果的饮品。
瑞士咖啡馆雇主协会并未对单杯咖啡的售价作出任何点评或建议。按照他们的说法，咖啡馆老板可依据当地竞争程度、经营理念以及所处地段自行决定售价。
Keystone-SDA
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