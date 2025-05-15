哈佛大学俄罗斯学者遭控走私 可能被驱逐出境

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（法新社华盛顿15日电） 美国哈佛大学为躲避政治迫害而逃离俄罗斯的科学家佩特卓娃今天透过律师表示，她因遭控将青蛙胚胎样本走私到美国，面临刑事指控，甚至可能被驱逐出境。

法新社报导，哈佛医学院（Harvard Medical School）31岁助理研究员佩特卓娃（Kseniia Petrova）今年2月从法国度假返美，随即被美国移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）拘留。

根据2月16日提出的刑事诉讼，佩特卓娃在波士顿机场被海关人员拦下，据称原因是她未申报行李中的生物样本。她随后获告知其签证被吊销，并将被遣返回俄罗斯。

佩特卓娃的律师罗玛诺夫斯基（Gregory Romanovsky）在发给法新社的电子邮件中证实：「当局确实试图驱逐佩特卓娃。但她将有机会提出庇护申请，我们认为，当局不会很快就她的驱逐出境案件做出决定。」

根据起诉书，佩特卓娃告诉当局，她担心自己一旦返俄，就会因参加政治抗议活动而被捕。

佩特卓娃14日从ICE被转移至邻近的路易斯安那州监狱。本案首次庭审订于15日举行。

自美国总统川普今年1月重返白宫以来，一直严厉打击移民、加强驱逐行动，对象也包括接受高等教育的移民。

当局还对哈佛大学等多所顶尖学府实施补助冻结和其他处罚，此举引发人们对学术自由遭侵蚀的担忧。