哈玛斯与巴勒斯坦各派齐聚北京 签署民族团结宣言

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京23日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯今天宣布，已和敌对的法塔组织与其他巴勒斯坦团体在北京签订协议，将一起为「民族团结」努力；中国表示协议内容将促成多方共同治理战后加萨。

中国外交部长王毅表示，与会的哈玛斯（Hamas）高阶成员马祖克（Musa Abu Marzuk）、法塔组织（Fatah）代表艾劳尔（Mahmud al-Aloul）和其他12个巴勒斯坦组织代表，皆同意组建「临时民族和解政府」，来治理以哈战后的加萨走廊（Gaza Strip）。

去年10月以色列与哈玛斯爆发战争，双方交火不断、战况未见趋缓。中国试图扮演居中协调的角色，但哈玛斯与法塔组织的激烈对峙使情势更加复杂。

哈玛斯在2006年巴勒斯坦选举中大胜，后与法塔组织爆发冲突、将其逐出加萨，自此控制加萨走廊。法塔组织则退居并治理约旦河西岸（West Bank）部分地区。双方自此对立，政治分歧长期未获解决。

尽管双方曾多次寻求和解，但均以失败告终。以哈战争也让法塔组织所处的约旦河西岸暴力事件激增，催促哈玛斯和法塔组织和解的呼声越来越高。

王毅在今天会后说，巴勒斯坦各方势力皆表示愿意努力达成和解。

在各派系签署「关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言」之后，王毅表示，整场会议最突出亮点是同意围绕加萨战后治理、组建临时民族和解政府。他也说，「和解（虽）是巴勒斯坦各派内部事务，同时离不开国际社会支持。」

王毅还说，中国乐意「为维护中东地区和平稳定发挥建设性作用」。

中国历来对巴勒斯坦建国一事多有同情，并大力支持以「两国方案」解决以色列和巴勒斯坦的冲突。