哈玛斯领袖哈尼雅传遭飞弹直接击杀 伊朗拟为他举行葬礼

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（法新社德黑兰1日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑兰遇袭身亡，伊朗预计今天为他举行葬礼。哈尼雅稍后将在卡达首都杜哈下葬。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）将为哈尼雅主持祈祷仪式，他稍早矢言要为哈尼雅之死「血债血偿」。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）昨天公布哈尼雅的死讯时说，哈尼雅和他的保镖凌晨2时在德黑兰的下榻处遇袭丧命。

在那数小时前，以色列军方空袭黎巴嫩首都贝鲁特，击毙真主党（Hezbollah）最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr），引发各界加深对更广泛地区陷入战争的担忧。

以色列拒绝对德黑兰攻击发表评论。

对伊朗政治事务拥有最终决定权的哈米尼在哈尼雅丧命后表示：「我们有义务，为在伊朗伊斯兰共和国领土上殉难的他报仇雪恨。」

自昨天凌晨开始，伊朗各地有许多人走上街头，谴责哈尼雅遭遇暗杀身亡一事，数以百计群众聚集在德黑兰巴勒斯坦广场（Palestine Square），反覆高喊「以色列去死，美国去死」。

哈玛斯官员哈雅（Khalil al-Hayya）昨天引述曾与哈尼雅同在伊朗的目击者说法表示，一枚飞弹「直接」击中哈尼雅，致使他身亡。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）