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哥伦比亚游击队警告「全面和平」可能演变成全面战争

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（法新社哥伦比亚卡塔通博山区9日电） 哥伦比亚游击叛乱组织「全国解放军」（ELN）指挥官已矢言击退政府军在东北部的反制行动，他们警告，哥国多年的「全面和平」，有可能演变成「全面战争」。

两位游击队高级指挥官在哥国东北紧邻委内瑞拉边境一处秘密山区，罕见接受法新社访问。他们表示，他们会毫不犹豫与聚集在附近的1万名政府军对战。

由数千人组成的左翼「全国解放军」对哥伦比亚政府发动长达60年的叛乱，占领大片领土，并成为全球古柯硷贸易的主要参与者。

根据政府估计，自1月以来，全国解放军在卡塔通博（Catatumbo）边境地区与敌对游击队的冲突已导致近5万6000人流离失所，并造成至少76人死亡。

这是哥伦比亚2016年达成和平协议以来，数一数二严重的暴力事件。

政府的因应作为包括宣布进入紧急状态，并向该地区部署数以千计的兵力。

总统裴卓（Gustavo Petro）矢言，如有必要，将透过武力重新实施国家控制， 「全国解放军选择了战争道路，而那就是他们会得到的结果」。

在约30名全副武装的战士护卫下，全国解放军指挥官「李卡多」（”Ricardo”）和「葛瑞罗」（”Silvana Guerrero”）手持步枪坐着，表示他们愿意对话，但已做好作战准备。

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