喀土穆国际机场停摆逾2年 重启前夕周边传遭袭击

afp_tickers

2 分钟

（法新社喀土穆21日电） 位于非洲国家苏丹首都的喀土穆国际机场暂停营运2年多后，原定明天重新开放，让国内线复飞，但目击者表示，今晨机场周边遭无人机攻击，并传出爆炸声响。

自从2023年4月苏丹军方与准军事组织「快速支援部队」（RSF）爆发战斗以来，喀土穆国际机场（Khartoum International Airport）一直关闭，双方战斗也导致首都多处关键基础设施受损严重。

多名目击者告诉法新社，当地时间今天凌晨4时至6时（格林威治时间2时至4时），喀土穆市中心及南部地区都能听到无人机飞行的声音，机场所在区域则传出爆炸声。

住在喀土穆南部阿札哈里区（Al-Azhari）的一名目击者说，他听到爆炸声后，一架无人机从头顶飞过。

另一名市中心居民表示，他在凌晨4时被天空中的无人机声惊醒，「不久后，我们就听到机场方向传来巨大爆炸声」。

苏丹民航局（Civil Aviation Authority）昨天宣布，机场预定明天重新开放，国内线航班将在完成技术及营运准备工作后逐步恢复。

苏丹军方今年稍早重新掌握喀土穆的控制权，自那时起，喀土穆情势相对稳定，但仍持续发生无人机攻击情事，快速支援部队则多次被控攻击军事及民用基础设施。