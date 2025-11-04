喜马拉雅山区雪崩暴风雪9死 含5名义大利登山客

（法新社加德满都4日电） 尼泊尔官员今天说，喜马拉雅山险峻的山峰地区近日接连出现猛烈暴风雪与雪崩，已造成9人死亡，其中包括5名义大利登山客。

自10月31日以来，两起独立事故共导致9人丧生。

一场雪崩昨天袭击海拔5630公尺亚隆日峰（Yalung Ri）基地营的12人登山队，亚隆日峰位于尼泊尔中部、靠近中国边界。

探险主办单位「梦想目的地」（Dreamers Destination）的雪巴人普巴．丹增（Phurba Tenjing Sherpa）告诉法新社，这起灾难造成7人丧生，包括3名义大利人、2名尼泊尔人、1名德国人及1名法国登山客。

普巴．丹增说，他的公司为部分登山客安排了这次探险行程，他「亲眼见到这7具遗体」。

多拉卡区（Dolakha）高阶警方官员马哈托（Gyan Kumar Mahato）说，5名生还者今天上午获救，并经空运送抵首都加德满都。其中包括2名法国人和2名尼泊尔人。

另外，10月31日在尼泊尔西部发生的另一事件中，2名义大利登山客在攀登海拔6887公尺的潘巴里山（Panbari）时遭遇暴风雪遇难。

尼泊尔拥有全球10大高峰中的8座，包括圣母峰（Mount Everest），每年吸引数百名登山者和健行客造访。

根据喜马拉雅资料库（Himalayan Database）统计，自1950年以来，至少有1093人在登山过程遇难，其中约1/3死于雪崩。