回应美国新一轮制裁 俄罗斯股市暂停美元欧元交易

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（法新社莫斯科13日电） 美国就俄罗斯对乌克兰的军事行动实施新一轮制裁措施后，俄罗斯主要证券交易所今天暂停美元和欧元交易。

法新社报导，华盛顿昨天宣布制裁莫斯科交易所（Moscow Exchange）、俄国主要股票市场和外汇交易。

俄罗斯中央银行昨晚透过声明表示：「由于美国对莫斯科交易所集团采取限制性措施，美元和欧元的外汇交易和结算都将暂停。」

针对俄国人外币购买与交易的制裁措施，通常会在莫斯科和整个俄国社会引发强烈反应。

汇率被视为俄罗斯经济健康状况的关键指标。

在苏联解体至今的30年里，由于经历数波货币贬值的创伤，许多俄罗斯人偏好用西方货币储蓄，并经常在经济危机时期抛售卢布。

在苏联时期，货币黑市蓬勃发展，其价格与国家规定的官方汇率相差甚远。

俄罗斯央行昨晚试图安抚民众的紧张情绪。

该机构表示：「公司和个人可以继续透过俄罗斯银行买卖美元和欧元。帐户内所有美元资金安全无虞。」

目前俄罗斯人仍可在莫斯科交易所之外以美元和欧元进行交易，但制裁措施可能限制外币流动性并导致汇率波动加剧。

自莫斯科下令出兵乌克兰后，许多俄国企业和银行纷纷设法减少对西方货币的依赖，莫斯科交易所的外汇交易也改以人民币为大宗。