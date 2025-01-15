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回应美国自支持恐怖主义国家名单除名 古巴释553狱囚

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（法新社哈瓦那14日电） 美国宣布将把古巴从支持恐怖主义国家的名单中移除后，这个共产主义国家今天表示将释放553名囚犯以作为回应。

白宫稍早指出，总统拜登在一项协议中将古巴从这项名单中移除，古巴则释放被监禁的抗议者。

共和党籍总统当选人川普下周就职后，这项计画可能被推翻。川普在2021年第一任总统任期最后几天重新将古巴列入支持恐怖主义国家的名单。

拜登政府高层告诉记者：「评估已经完成，我们没有证据支持将古巴列为支持恐怖主义的国家。」

古巴欢迎美国此举为走向「正确方向」的一步，但哀叹仍处于美国1962年实施的制裁之下。

古巴外交部稍后宣布，553名犯下「多种罪行」的囚犯将获释。

古巴指责美国的封锁，导致他们出现因燃料、食物、药品和电力短缺的数十年来最严重的经济危机。

在停电和物价飙涨影响下，2021年7月古巴各地数以千计群众上街抗议，高喊「我们饥饿」和「自由」口号，成为古巴政府多年来面临的最大挑战。

在这些抗议活动中，有1人死亡和数十人受伤，古巴当局指控是美国幕后策划。

根据设于墨西哥、专注古巴人权的非政府组织Justicia 11J NGO，在2021年7月抗议后有1500多人遭到逮捕，直到去年12月仍有600人被监禁。

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