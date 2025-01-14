回锅第一夫人 梅兰妮亚：大部分时间会住白宫

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国总统当选人川普夫人梅兰妮亚．川普说，20日以第一夫人身分重返华府后，打算大部分时间住在白宫。这平息有关她可能在不同住所间往返的猜测。

川普2017年首度上任时，梅兰妮亚．川普（Melania Trump）没有立即入住宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）1600号的白宫，而是留在纽约，直到当时11岁的儿子拜伦．川普（Barron Trump）完成学业。

梅兰妮亚在今天播出的「福斯与朋友们」（Fox & Friends）节目中说：「我会在白宫。得在纽约时，我会在纽约。得在棕榈滩（Palm Beach）时，我会在棕榈滩。」

众所周知，川普夫妇住在曼哈顿的豪华公寓川普大楼（Trump Tower）以及佛罗里达州棕榈滩的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。

再次成为第一夫人，梅兰妮亚说，计划大幅提升「成为最佳」（Be Best）这项增进儿童福祉的运动。她在丈夫第一个任期内断断续续推动这项定义有点不明确的公益理念。

她在「福斯与朋友们」中说：「我会继续推动『成为最佳』，并且会将『成为最佳』推广开来。」

继去年10月出版同名回忆录之后，她还将推出一部关于自己的电影。

她说，拍摄一部记录日常生活以及重返白宫的电影是她自己的想法。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）