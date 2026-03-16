因应原油供应短缺 韩解除燃煤发电上限、提高核能发电量

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（法新社首尔16日电） 韩国执政的共同民主党今天表示，政府将解除燃煤发电原本设定的8成上限，并将核能机组运转率提高至类似水准。这项措施今天起生效。

法新社报导，中东战争已进入第3周，韩国是全球第8大原油消费国，因伊朗封锁关键水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），国际油价飙升，能源供应吃紧，促使韩国政府近30年来，首次实施燃油价格上限政策。

韩国共同民主党国会议员安道杰（Ahn Do-geol，音译）在与相关部会开会后对媒体表示，政府原先将燃煤发电限制在8成的上限，自今天起全面解除。

安道杰说，政府也将把核能机组的运转率提高逾1成，以协助缓解能源供应受阻的冲击。

根据国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）统计，2024年核能发电占韩国总发电量的31.7%。

安道杰指出，韩国国家石油公司（Korea National Oil Corporation）预计今年6月前，将自其海外计画中调度335万桶原油回国。

韩国政府3月初也表示，已与阿拉伯联合大公国达成协议，将进口约400万桶原油以强化国内供应。

韩国政府说，目前储备的石油足以支应约7个月的消费需求。