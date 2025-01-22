因应地球上最大朝圣集会 印度出动AI防踩踏

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（法新社印度普莱雅格拉吉22日电） 为了改善印度在大型宗教活动中糟糕的人群控管纪录，世界上规模最大朝圣集会主办单位正在利用人工智慧（AI）试图防止踩踏事件重演。

拥有上千年历史的印度教庆典「大壶节」（Kumbh Mela）本月13日登场，为期6周，是一场展现宗教虔诚和沐浴圣水的盛大活动，主办单位预期将有多达4亿朝圣者前来共襄盛举。

印度宗教集会往往人潮汹涌，屡屡发生致命的人群踩踏事件，而前来参与大壶节的信徒数量之多令人难以想像。

资深警官库玛（Amit Kumar）告诉记者：「我们希望每个人在履行完精神职责后，都能快乐地回家。AI正在帮助我们避免敏感地区的人潮超出临界值。」

1954年的大壶节，单日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成为全球因人群聚集引发灾难死亡人数最多的事件之一。

2013年，也就是大壶节上一次在北部城市普莱雅格拉吉（Prayagraj）举行时发生人踩人惨剧，造成36人丧生。

不过这一次，当局表示，AI技术将帮助他们准确估算人群规模，使其能为潜在问题做出更完善的准备。

警方说，他们在活动现场和沿路部署大约300个摄影机，安装在一根根杆子和无人机上。

大壶节每隔12年才回到恒河（Ganges River）、亚穆纳河（Yamuna River）和肉眼看不见、神秘的萨拉斯瓦地河（Saraswati River）汇流处举行，距离不远处，一小群警察和技术人员在玻璃面板隔成的指挥和控制室进行监控。

库玛说：「我们可以从这里看到整个大壶节（活动现场），有些摄影机角度我们甚至看不到完整的身体，我们必须使用头部或躯干来计算人数。」

库玛说，这些影像经AI演算法分析后，负责人员可以对朝各方向绵延数公里的人群进行估计，并与铁路和公车营运商的数据交叉比对。

他说，如果部分区域人潮过于集中而构成安全威胁，系统就会发出警报。