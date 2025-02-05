国安考量 澳洲严禁政府设备使用DeepSeek

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（法新社雪梨5日电） 澳洲高层官员今天指出，澳洲以中国突破性人工智慧（AI）计画带来的隐私和恶意软体风险为由，下令禁止所有政府设备使用深度求索（DeepSeek）产品、应用程式和网路服务。

中国科技新创公司开发的DeepSeek聊天机器人自1月问世以来，即震惊业内人士并扰乱金融市场。

韩国、义大利和法国等愈来愈多国家已对这项计画的安全性和资料处理分式表达疑虑。

但澳洲采取作法似乎是迄今为止各国政府对中国聊天机器人采取的最严厉行动。

澳洲网路安全特使查尔顿（Andrew Charlton）指出：「这是政府根据安全机构建议采取的行动，绝非象徵性之举。我们不想让政府系统暴露于这些应用程式之下。」

查尔顿告诉澳洲广播公司（ABC），这些风险包括上传资讯「可能无法保密」，诸如DeepSeek这样的应用程式「恐让你遭受恶意软体的攻击」。

澳洲内政部长佛斯特（Stephanie Foster）深夜对政府职员发布指令，表示「经考量威胁和风险分析后，我认为使用DeepSeek产品、应用程式和网路服务将对澳洲政府构成不可接受的安全风险」。

她说，从今天起，所有非企业联邦机构必须「识别并删除澳洲政府所有系统和行动装置全部现有的DeepSeek产品、应用程式和网路服务」。

这项指令还要求防止政府系统和行动装置「存取、使用或安装DeepSeek产品」。这一措施获得澳洲两党政治人士的支持。

澳洲反对党副主席李伊（Sussan Ley）表示，社会大众也应「仔细考虑」是否将DeepSeek从私人电话和电脑中移除。

澳洲以国安疑虑为由，2018年禁止5G网路使用中国电信巨擘华为的技术和设备；澳洲政府2023年也在情报机构建议下禁止政府装置使用TikTok。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）