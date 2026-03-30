国民党主席郑丽文接受北京邀请 4月率团访陆

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（法新社台北30日电） 台湾最大在野党国民党与中国大陆官媒今天都证实，国民党主席郑丽文接受中共总书记习近平邀请，预计4月率团访问中国大陆。

郑丽文自去年11月就任国民党主席以来，多次强调在正式访美前必须先与习近平会晤，引发党内外部分人士批评她过于亲中。

国民党主张与中国大陆加强交流，推动两岸关系改善。

国民党声明表示，郑丽文「欣然接受」邀请，将率团前往中国；中国官方的新华社也报导郑丽文将应邀访大陆。

国民党声明指出，郑丽文「期盼两党共同努力，推动两岸关系和平发展、促进两岸交流合作，为台海和平与两岸民众福祉作出贡献」。

中国官媒报导，国民党访问团将于4月7日至12日参访江苏、上海及北京，但未明说郑丽文将与习近平会面。

在宣布访陆消息后，郑丽文表示，希望藉此证明「两岸未必注定走向战争」。

郑丽文访陆将是自2016年11月时任国民党主席洪秀柱于北京会晤习近平以来，再次有现任国民党主席往访。

国民党内一些本土派忧虑郑丽文与习近平会面，可能引发台湾选民年底地方选举反弹。

执政的民进党批评郑丽文配合北京，延宕政府的国防预算规划。

郑丽文上周对外媒表示，与习会谈具有「重要象徵意义」，有可能成为推动两岸和平的「基石」。

郑丽文说：「我不认为一次会面就能解决几乎积压百年的所有问题。但我希望能成功搭起这座桥梁。」

台湾立法院目前正审议加强防御、提升国军能力的特别国防预算提案，以因应北京潜在威胁。

赖清德政府提出新台币1.25的国防重大采购预算，包括对美军购；国民党则主张编列新台币3800亿元购买美国军备，并保留未来追加空间。

刚结束访美行程的台中市长卢秀燕，被外界视为2028年总统大选的国民党人选，她日前接受媒体表示，合理编列金额应介于新台币8000亿至1兆元之间。

郑丽文公布访中行程之际，正值美国跨党派国会代表团访台，想促进国防支出讨论升温。