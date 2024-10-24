国营航太工业公司遇袭 土耳其空袭报复库德族武装分子

afp_tickers

2 分钟

（法新社安卡拉23日电） 土耳其今天对伊拉克和叙利亚的库德族武装分子发动空袭，土国先前指控这些武装分子袭击安卡拉附近一家国防公司，造成5人丧命、22人受伤。

土耳其政府表示，这场攻击「很可能」是非法组织「库德工人党」（PKK）所为，不过目前尚未有团体宣称犯案。

在促使土国发动空袭的攻击案中，位于安卡拉以北约40公里处的国营土耳其航太工业（Turkish Aerospace Industries）总部在下午3时30分过后不久发生巨大爆炸。

土耳其媒体报导，枪声大作后，现场冒出浓烟，土国内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）旋即谴责这起事件为「恐怖攻击」。

正在俄罗斯与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈的土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在社群媒体X说，这是针对土耳其国防工业「令人发指」的攻击，「将我国生存当成攻击目标」。

土国国防部在声明中表示，在土耳其航太工业遇袭数小时后，当局「对伊拉克和叙利亚北部的恐怖分子目标发动空袭」。

声明说，土耳其「成功摧毁了共32个属于恐怖分子的目标」，还说行动仍在进行当中。

遭土耳其和西方盟友列为恐怖组织的库德工人党对土耳其发起长达数十年的叛乱活动，在伊拉克和叙利亚库德地区拥有多个后方基地。

土耳其航太工业遇袭一事引起各界谴责，布鲁塞尔、柏林、巴黎、德黑兰、华盛顿和北大西洋公约组织（NATO）领导人相继发表声明，并向罹难者家属致哀。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）