国际刑事法院：杜特蒂预定3/14第一次出庭

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（法新社海牙13日电） 国际刑事法院（ICC）表示，菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）预定本月14日第一次出庭。杜特蒂因在任内发起致命的扫毒战争而面临违反人道罪指控。

国际刑事法院今晚在声明中表示：「法官办公室认为杜特蒂先生应于2025年3月14日周五下午2时（台湾时间晚间9时）第一次出庭。」

79岁的杜特蒂届时将出庭，聆听他被控犯下的罪名和身为被告的权利。

杜特蒂因多年打击吸毒者和贩毒者而被控犯下违反人道罪，人权团体认为这些扫毒行动造成数万人丧命。

杜特蒂被送到国际刑事法院所在的荷兰海牙时，似乎愿为自己的行为负责，他在脸书（Facebook）影片中说：「我一直告诉警方、军方，这是我的职责，我要负责任。」

杜特蒂本月11日在菲律宾首都马尼拉遭逮捕，随即被送往海牙待审。他的家族与现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的家族关系破裂，双方先前曾联手统治菲律宾。

小马可仕和杜特蒂之女、副总统萨拉（Sara Duterte）意见冲突，萨拉正因被控谋划暗杀小马可仕等罪名而面临弹劾审判。

萨拉正在荷兰声援杜特蒂，她说父亲被捕是遭「打压和迫害」，杜特蒂家族已向菲律宾最高法院申请紧急命令，希望把他带回国；但「扫毒战争」受害者希望杜特蒂最终为他涉嫌犯下的罪行面对司法审判。