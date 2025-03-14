立足瑞士 报道世界
登录

国际刑事法院：杜特蒂预定3/14第一次出庭

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社海牙13日电） 国际刑事法院（ICC）表示，菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）预定本月14日第一次出庭。杜特蒂因在任内发起致命的扫毒战争而面临违反人道罪指控。

国际刑事法院今晚在声明中表示：「法官办公室认为杜特蒂先生应于2025年3月14日周五下午2时（台湾时间晚间9时）第一次出庭。」

79岁的杜特蒂届时将出庭，聆听他被控犯下的罪名和身为被告的权利。

杜特蒂因多年打击吸毒者和贩毒者而被控犯下违反人道罪，人权团体认为这些扫毒行动造成数万人丧命。

杜特蒂被送到国际刑事法院所在的荷兰海牙时，似乎愿为自己的行为负责，他在脸书（Facebook）影片中说：「我一直告诉警方、军方，这是我的职责，我要负责任。」

杜特蒂本月11日在菲律宾首都马尼拉遭逮捕，随即被送往海牙待审。他的家族与现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的家族关系破裂，双方先前曾联手统治菲律宾。

小马可仕和杜特蒂之女、副总统萨拉（Sara Duterte）意见冲突，萨拉正因被控谋划暗杀小马可仕等罪名而面临弹劾审判。

萨拉正在荷兰声援杜特蒂，她说父亲被捕是遭「打压和迫害」，杜特蒂家族已向菲律宾最高法院申请紧急命令，希望把他带回国；但「扫毒战争」受害者希望杜特蒂最终为他涉嫌犯下的罪行面对司法审判。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
45
41 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团