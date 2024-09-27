国际捕鲸委员会开会 商业捕鲸禁令未遭推翻

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（法新社利马26日电） 国际捕鲸委员会（IWC）今天在秘鲁首都利马开会时，试图推翻暂停商业捕鲸的提案遭到撤回，使得这项实施40年的禁令仍然有效。

动物保护组织国际人道协会（Humane Society International）拉丁美洲代表戴尔加迪洛（Grettel Delgadillo）表示：「恢复商业捕鲸的决议案邪恶阴险，它已经遭到撤回，让我们松了口气。」

日本是3个继续在捕鲸的国家之一，另外两国是挪威和冰岛。

戴尔加迪洛表示，不吃鲸鱼肉的国家却抱持捕鲸立场，「显示日本虽不再是国际捕鲸委员会成员，仍继续在影响委员会」。

根据非政府组织，多个非洲国家转而提出上述粮食安全提案。没有捕鲸传统的这些国家是日本盟友。

1986年实施暂停商业捕鲸后，日本以「科学研究」的目的继续捕鲸，导致南极洲和北太平洋数百头鲸鱼死亡。

多年紧张关系损害日本的国际声誉后，它于2019年退出国际捕鲸委员会，并在领海和专属经济区内恢复商业捕鲸活动。

据估计，每年有1200头鲸鱼遭猎捕。

气候变迁也威胁着鲸鱼生存。根据澳洲研究指出，由于鲸鱼主要食物来源的浮游生物短缺，2012年至2021年间北太平洋鲸鱼数减少20%。