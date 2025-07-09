“人工智能巨头在隐藏其环境足迹”

萨莎·卢乔尼近期的一项研究显示，2025年5月，84%的聊天机器人请求由环境足迹完全不透明的模型处理，其中也包括OpenAI。 KEYSTONE/PATRICK PLEUL

人工智能的迅猛发展伴随着尚未充分揭示的环境成本。在日内瓦“人工智能惠及人类”(AI for Good)峰会召开前夕，专注于人工智能生态足迹的研究员萨莎·卢乔尼(Sasha Luccioni)接受瑞士资讯swissinfo.ch专访，直言不讳地表达了她的批评。

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“我们的未来是一场较量：一边是科技不断增强的力量，另一边是我们运用它的智慧，”物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)在2018年临终前不久这样写道。几年之后，人工智能已悄然融入我们的日常生活：购物推荐、智能导航、自动翻译、聊天机器人……这些看似虚拟、通过“云端”实现的应用背后，隐藏着真实存在的基础设施，它们对能源、水资源和金属的高度依赖，但其环境代价却常常被人忽视。

萨莎·卢乔尼正致力于揭示这场“去物质化的悖论”。她是Hugging Face开源AI平台的计算机科学家兼气候责任主管，她警告称，这项技术的发展速度远远超过人类理解其后果的能力，而其透明度正日益下降。她此行是为了出席于7月8-11日在日内瓦举行的“人工智能惠及人类”峰会，瑞士资讯趁此机会采访了她。

萨莎·卢乔尼是蒙特利尔Hugging Face平台的计算机科学家兼气候责任主管。她将参加7月8-11日于日内瓦举行的“人工智能惠及人类”峰会。 Gilberto Tadday

“在我们使用的界面-例如ChatGPT或Siri-与其背后服务器的物理现实之间，存在着严重的脱节，”这位研究员警告说。这种脱节导致了一种名为“杰文斯悖论”的反弹效应：“即使人工智能的效率提升了，其能耗却仍在上升，因为它无处不在，从语音助手、智能冰箱、个性化广告到在线搜索……”她指出。仅四个月内，ChatGPT的每周用户数就翻了一番，达到8亿人。

能耗惊人的数据中心

生成式人工智能的滥用-即那些可生成文本、图像或音乐的机器学习模型，如ChatGPT-是问题的核心，这位专家特别指出：“根据我们2024年的一项研究，生成式人工智能在回答一个事实性问题时的能耗，可能是传统AI的20至30倍。”

根据国际电信联盟(UIT，简称国际电联)近期发布的一份报告，为人工智能和“云计算”提供支持的数据中心，其电力消耗在2017-2023年间每年增长12%，增速是全球电力需求的四倍。根据国际能源署(IEA)预测，到2030年，这一耗电量可能会翻倍，达到945太瓦时，超过日本(900太瓦时)和瑞士(60太瓦时)的耗电量。

“云端”靠的是煤炭和天然气

卢乔尼提醒说，这一失控增长已超出现有可再生能源的建设速度：“安装太阳能板或风能设备需要时间，而人工智能却在以惊人的速度扩张。因此，它往往依赖于天然气或煤炭等非可再生能源，这与我们脱碳社会的目标背道而驰。”

全球数据中心用电量 SWI swissinfo.ch

结果就是全球多地纷纷重启天然气和煤电厂，为数据中心供电。例如在爱尔兰，电网正因数据中心的发展而面临极限；在美国孟菲斯，埃隆·马斯克(Elon Musk)的一座数据中心所用的燃气涡轮引发争议；而唐纳德·特朗普(Donald Trump)则于4月签署行政令，重启煤炭开采，理由是人工智能的发展。国际电联指出，自2020年以来，人工智能巨头相关活动的碳排量平均增长了150%。

人工智能对水与金属的“渴求”

人工智能的生态足迹远不止电力消耗。卢乔尼指出：“生成式人工智能的发展还需大量关键金属和水资源，以建造基础设施及为服务器降温。”这催生了新的矿场。“电子元件的回收率极低，几乎所有所需金属都来自污染严重的密集开采。”

根据《自然·计算科学》(Nature Computational Science)期刊一项研究，生成式人工智能在2023年产生了2600吨电子垃圾。研究人员预计，这一数字到2030年可能达到250万吨，相当于抛弃133亿部智能手机。至于俗称“蓝金”的水资源，经济合作与发展组织(OECD)估计，到2027年，人工智能每年可能消耗高达66亿立方水，是瑞士年用水量的两倍。

缺乏透明度

人工智能的发展速度远超人们对其环境影响的认知能力。“由于人工智能行业巨头拒绝公开这些数据，我们几乎无法评估其实际能耗，”萨莎·卢乔尼在6月发表的一项独家研究中遗憾地写道。

各项研究结果令人震惊：2025年5月，84%的聊天机器人请求由环境足迹完全不透明的模型处理，其中包括ChatGPT，仅有2%的模型披露了其碳足迹。“令人担忧的是，人工智能的使用在增长，但透明度却在倒退，”她表示。

苏黎世的一个数据中心。 Keystone / Christian Beutler

这种不透明助长了虚假甚至错误数据的传播，例如有说法称ChatGPT的能耗至少是谷歌搜索的10倍。而OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)在6月的一篇博文中声称，每次ChatGPT请求约耗电0.34千瓦时。

“这些数据无法验证，但人们却照单全收，”这位研究员回应道，并补充说，“即便这个估算是准确的-这点尚须证明-用它来乘以每天数十亿次的请求，其总能耗将是惊人的。更不用说生成图像的能耗，那更是高出许多。”

更可持续的AI之路？

尽管联合国于2024年通过了一项关于全球AI治理的决议，但具体落实仍遥遥无期。“人工智能发展得太快，难以管控。当前最紧要的是打破科技巨头的垄断，”卢乔尼主张，“参与者越多样化，就越能推动透明度与环境责任。”

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一些数据中心已在尝试减少自身足迹，比如把服务器产生的余热利用起来。在卢乔尼看来，开发更“轻量”的AI模型是一个改善方向：“规模更小、用途更专一的模型能耗会更低，也更易被独立开发者使用。”她还提到一些更绿色的替代方案，例如使用可再生能源驱动的搜索引擎Ecosia。

不仅企业层面需要改进，她呼吁政策制定者也应强制推动透明度：“当前几乎没有关于这些系统的能源来源或真实能耗的明确信息，这很荒谬。即便是有环保意识的企业，也无从做出明智的选择。”

她还呼吁从个人层面反思人工智能的使用方式：“用生成式AI来查药店营业时间或菜谱等事实性信息，就好比开一整座体育场的聚光灯去找钥匙。”

批判性思维面临危机？ 2025年6月中，麻省理工学院(MIT)的一项研究表明，ChatGPT的使用可能显著抑制人脑活动，尤其是注意力、计划能力、记忆力与批判性思维区域。“更令人担忧的是，AI经常生成错误信息，即所谓的‘幻觉’。而人们却日益依赖这种并不可靠的技术，”她警告说。

人工智能可否为环保服务？

在即将于日内瓦召开的“人工智能惠及人类”峰会上，环境议题仅占据边缘位置，该峰会旨在凸显人工智能的积极用途。这位研究员指出：“一些非生成式AI方法已被用于监测极端气候事件，或加速开发更环保的电池与太阳能板材料。”例如国际移民组织(IOM)正在与微软(Microsoft)合作，利用人工智能预测因气候变化引发的人口迁移。

“我们必须继续要求关于人工智能可靠性、科学性及其环境足迹的清晰答复，就像我们对待任何影响我们生活的技术一样，”卢乔尼最后总结道。

“人工智能惠及人类”峰会简介 “人工智能惠及人类”(AI for Good)是由联合国信息通信技术专门机构国际电信联盟主办、与瑞士政府合办的一项全年运行、每年一届的全球性平台，旨在推动人工智能用于实现联合国可持续发展目标。自2017年首届峰会于日内瓦举办以来，已发展成为全球规模最大、最具包容性的AI公益社区，汇聚了政府、产业界、学术界、机构组织、青年代表等多元声音，在线下峰会与线上平台并行开展。 峰会以行动为导向，聚焦AI在气候健康、性别公平、可持续基础设施等领域的实际应用。 2025年峰会于7月8–11日在日内瓦Palexpo举行，期间有主题演讲、政策对话、标准工作坊、机器人青年挑战、Innovation Factory初创比赛、AI影像节等多种形式活动。 此外，国际AI标准也在此次平台上讨论与推进，形成多个预标准化领域。 “人工智能惠及人类”不仅是线下盛会，更是全年开放的平台。Neural Network社区目前拥有超过4万名全球成员，活跃于在线课程、竞赛活动、政策对话与标准推进等项目中。其成果包括AI与5G、AI for Health、AI灾害响应、深度伪造检测、机器人可访问性等多个全球倡议与标准小组。 作为联合国推动AI可持续应用的核心平台，峰会吸引来自40多个UN合作机构、上百家企业、数千名决策者与科技领袖参与。其目标是识别创新AI应用、构建全球AI技能体系、制定良好治理框架，并通过标准、政府政策、产业合作等方式促进AI惠益社会、缩小数字鸿沟。 信息来源：AI for Good官方网站外部链接

(编辑：Virginie Mangin ，编译自法语：小雷/gj)





