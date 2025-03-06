日內瓦再啟和平之約：中東局勢迎來關鍵破局點

2024年2月7日，參加倫敦支持巴勒斯坦集會的兒童。 Afp Or Licensors

當前中東局勢動盪，巴以衝突仍在持續，國際社會在保護平民生命財產安全上面臨重大挑戰。瑞士即將在3月7日主辦《日內瓦四公約》締約國會議，旨在透過重申國際人道法的重要性，為中東和平進程提供新的動力，推動各方尋求更多國際法框架下的解決方案。

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Annegret Mathari

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3月6日，因缺少與會者瑞士決定取消了原定於7日舉行的巴勒斯坦被佔領土的《日內瓦四公約》會議。許多國家對原定於7日發布的最終宣言表示不滿。

去年9月，聯合國大會授權瑞士召開《日內瓦四公約》締約國會議，討論巴勒斯坦被佔領土上的平民保護問題。會議定於今年3月7日舉行，會期預計不得超過一天。

1949年達成的四項日內瓦公約奠定了國際人道法的基礎，保護未參與戰鬥的人員。公約適用於1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土，包括加薩、約旦河西岸以及東耶路撒冷。

會議將聚焦在《日內瓦第四公約》，該公約明確規定，在戰時保護平民、禁止強制性人口遷徙、杜絕在被佔領土上建立定居點，同時規範佔領國的行為。

會議將提醒各方遵守國際人道法的重要性，外交消息來源證實，預計將發表一份不具約束力的聯合聲明。

2023年2月20日，紐約聯合國總部，聯合國安全理事會關於中東局勢的會議：安理會對以色列政府計劃將巴勒斯坦被佔領土上的定居點追溯合法化表示失望，並在一份聲明中警告說，此類措施是「對和平的阻礙」。 Afp Or Licensors

全球196個國家都是《日內瓦四公約》的締約國，有義務確保遵守這些公約。作為這些公約的保存國，瑞士負責保存《日內瓦四公約》的原件。瑞士為締約國提供服務，並致力於確保公正性。

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緊張的國際環境

這次會議在以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間長達15個月的戰爭之後召開。根據加薩衛生部的數據，在這場戰爭中，加薩走廊幾乎所有的200萬居民數次流離失所，至少4.8萬名巴勒斯坦人喪生，巴勒斯坦飛地的大部分基礎設施都被摧毀。

日內瓦國際關係及發展高等學院(Graduate Institute in Geneva)國際法教授文森特·切泰爾(Vincent Chetail)在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示：「這次會議將成為一個非常必要的提醒，即國際人道法必須得到遵守。」

自1月底以來，巴以雙方達成了一項脆弱的停火協議。在此基礎上，巴勒斯坦囚犯會與哈馬斯在2023年10月7日對以色列發動的恐襲中抓獲的人質進行交換。那場恐襲造成1’139名以色列人遇害。協議也提出，以色列逐步撤回至加薩邊界以外，同時大幅增加人道援助的准入。

2025年1月30日，一名獲釋的以色列人質在加薩走廊被哈馬斯釋放後，在一輛國際紅十字會車輛旁受到以色列士兵的歡迎。 AFP / Israeli Army

同時，美國總統唐納德·川普給出了一項飽受爭議的提議，試圖推動阿拉伯國家同意永久驅逐加薩地區的所有巴勒斯坦居民，並將他們安置在其他地區。川普甚至宣稱，美國應該負起責任，把該地區建成「中東的里維埃拉」。

切泰爾強調：「《日內瓦第四公約》明確禁止強迫巴勒斯坦人遷徙，而川普的提議觸碰了這條紅線。正因如此，川普的提議引發了廣泛的爭議和反對聲浪。」

切泰爾指出：「禁止強迫流離失所的目的是防止佔領國對他國進行殖民統治和種族清洗。」

川普的提議遭到了約旦和埃及等周邊阿拉伯國家以及歐盟的反對。

2025年1月27日，境內流離失所的巴勒斯坦人沿著加薩中部的Al Rashid公路，從加薩走廊南部返回北部。 Mohammed Saber / Keystone

宣言做何期待？

關於此次會議，目前披露的資訊寥寥。我們已知的是，將在日內瓦舉行大使級會議，並計劃發布一項宣言，但具體時間框架尚未明確。上一次討論《日內瓦第四公約》的會議僅持續了一天。

預計美國和以色列都不會出席。但國際律師向瑞士資訊表示，這不會影響會議的結果。

來自歐洲國家的外交官在接受瑞士資訊採訪時表示，一些國家希望會議盡可能保持中立，不提及任何具體的“國家局勢”，以避免對以色列和哈馬斯停火協議的下一階段談判造成負面影響。

然而，這與聯合國大會決議的初衷並不一致，該決議明確提到會議應聚焦於「巴勒斯坦被佔領土」。

切泰爾說：「一些國家將推動在宣言中譴責以色列對巴勒斯坦領土的非法佔領。國際法院(ICJ)曾在多次裁決中承認這種佔領的非法性，包括去年7月發布的意見。」

去年7月，國際法院應聯合國大會要求，在2022年底發表的諮詢意見中裁定，以色列自1967年以來在包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦被佔領土上的持續存在屬於非法行為，應盡快結束。

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)對此裁決予以拒絕。以色列方面至今未就其占領行為的合法性給予明確答覆。

瑞士曾於1999年和2001年組織類似會議，最後一致認定《日內瓦第四公約》適用於巴勒斯坦被佔領土。 2014年的上一次會議宣言也明確指出，佔領國以色列以及包括哈馬斯在內的非國家武裝組織都應遵守國際法。

切泰爾說：「我不認為下一次會議能夠超越2014年會議的成就。」

以色列表示強烈不滿，認為這是將《日內瓦四公約》和國際人道法政治化。

以色列常駐聯合國日內瓦辦事處代表團發言人對瑞士資訊表示：「由於停火協議攸關以色列人質生命，在局勢十分微妙的時期召開這樣的會議，表明這一舉措完全不是為了促進對國際人道法的遵守。它不過是又一個攻擊民主國家、為恐怖組織壯膽的平台。」

2025年2月5日，以色列與哈馬斯停火期間，加薩Al-Shifa醫院的廢墟。 Haitham Imad / Keystone

這次會議無法通過具有法律約束力的決議，甚至無法實施制裁，但“公約具有法律約束力”，切泰爾強調。

切泰爾指出：「瑞士作為保存國和中立國，可以發揮重要作用，提醒世界尤其是美國和以色列的政治家們，無論在何種情況下，國際人道法都必須得到尊重，並適用於所有人。這一點非常重要。」

會議也將討論佔領國在戰爭期間對基礎設施的保護問題。

後續會發生什麼事？

會議結束後，聯合國將採取進一步行動，努力重返中東和平議程，因為聯合國已或多或少被排除在中東和平議程之外。特別是在今年一月達成的巴以停火協議中，美國、卡達和埃及促使以色列和哈馬斯達成了停火協議，而聯合國並未參與其中。川普明確表示，他更傾向於透過雙邊協議解決問題，而非依賴多邊談判。

今年六月，一場由聯合國大會授權的高層會議將在紐約舉行。這次會議將由法國和沙烏地阿拉伯共同主持，主題聚焦於中東衝突的政治層面。會議的核心議題包括「和平解決巴勒斯坦問題」以及「兩國方案的實施與推進」。

切泰爾說：「非常有趣的是，我們看到了一系列外交活動，而《日內瓦四公約》締約方會議的召開正是其中的一部分。」

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(編輯：Virginie Mangin/livm/ts，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)