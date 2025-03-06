日内瓦再启和平之约：中东局势迎来关键破局点

2024年2月7日，参加伦敦支持巴勒斯坦集会的儿童。 Afp Or Licensors

当前中东局势动荡，巴以冲突仍在持续，国际社会在保护平民生命财产安全上面临重大挑战。瑞士即将在3月7日主办一场《日内瓦四公约》缔约国会议，旨在通过重申国际人道法的重要性，为中东和平进程提供新的动力，推动各方寻求更多国际法框架下的解决方案。

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3月6日，因缺少参会者瑞士决定取消了原定于7日召开的关于巴勒斯坦被占领土的《日内瓦四公约》会议。许多国家对原定于7日发布的最终宣言表示不满。

去年9月，联合国大会授权瑞士召开《日内瓦四公约》缔约国会议，讨论巴勒斯坦被占领土上的平民保护问题。会议定于今年3月7日举行，会期预计不超过一天。

1949年达成的四项日内瓦公约奠定了国际人道主义法的基础，保护未参与战斗的人员。公约适用于1967年以来被以色列占领的巴勒斯坦领土，包括加沙、约旦河西岸以及东耶路撒冷。

会议将重点讨论《日内瓦第四公约》，该公约明确规定，要在战时保护平民、禁止强制性人口迁徙、杜绝在被占领土上建立定居点，同时规范占领国的行为。

会议将提醒各方遵守国际人道法的重要性，外交消息来源证实，预计将发表一份不具约束力的联合声明。

2023年2月20日，纽约联合国总部，联合国安全理事会关于中东局势的会议：安理会对以色列政府计划将巴勒斯坦被占领土上的定居点追溯合法化表示失望，并在一份声明中警告说，此类措施是“对和平的阻碍”。 Afp Or Licensors

全球196个国家都是《日内瓦四公约》的缔约国，有义务确保遵守这些公约。作为这些公约的保存国，瑞士负责保存《日内瓦四公约》的原件。瑞士为缔约国提供服务，并致力于确保公正性。

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紧张的国际环境

此次会议在以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间长达15个月的战争之后召开。根据加沙卫生部的数据，在这场战争中，加沙地带几乎所有的200万居民数次流离失所，至少4.8万名巴勒斯坦人丧生，巴勒斯坦飞地的大部分基础设施被摧毁。

日内瓦国际关系及发展高等学院(Graduate Institute in Geneva)国际法教授文森特·切泰尔(Vincent Chetail)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“这次会议将成为一个非常必要的提醒，即国际人道法必须得到遵守。”

自1月底以来，巴以双方达成了一项脆弱的停火协议。在此基础上，巴勒斯坦囚犯会与哈马斯在2023年10月7日对以色列发动的恐袭中抓获的人质进行交换。那场恐袭造成1’139名以色列人遇害。协议还提出，以色列逐步撤回至加沙边界以外，同时大幅增加人道主义援助的准入。

2025年1月30日，一名获释的以色列人质在加沙地带被哈马斯释放后，在一辆国际红十字会车辆旁受到以色列士兵的欢迎。 AFP / Israeli Army

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普给出了一项饱受争议的提议，试图推动阿拉伯国家同意永久驱逐加沙地区的所有巴勒斯坦居民，并将他们安置在其他地区。特朗普甚至宣称，美国应该负起责任，把该地区建设成“中东的里维埃拉”。

切泰尔强调：“《日内瓦第四公约》明确禁止强迫巴勒斯坦人迁徙，而特朗普的提议触碰了这条红线。正因如此，特朗普的提议引发了广泛的争议和反对声浪。”

切泰尔指出：“禁止强迫流离失所的目的是防止占领国对他国进行殖民统治和种族清洗。”

特朗普的提议遭到了约旦和埃及等周边阿拉伯国家以及欧盟的反对。

2025年1月27日，境内流离失所的巴勒斯坦人沿着加沙中部的Al Rashid公路，从加沙地带南部返回北部。 Mohammed Saber / Keystone

对宣言做何期待？

关于此次会议，目前披露的信息寥寥。我们已知的是，将在日内瓦举行大使级会议，并计划发布一项宣言，但具体时间框架尚未明确。上一次讨论《日内瓦第四公约》的会议仅持续了一天。

预计美国和以色列都不会出席。但国际律师向瑞士资讯表示，这不会影响会议的结果。

来自欧洲国家的外交官在接受瑞士资讯采访时表示，一些国家希望会议尽可能保持中立，不提及任何具体的“国家局势”，以避免对以色列和哈马斯停火协议的下一阶段谈判造成负面影响。

然而，这与联合国大会决议的初衷并不一致，该决议明确提到会议应聚焦于“巴勒斯坦被占领土”。

切泰尔说：“一些国家将推动在宣言中谴责以色列对巴勒斯坦领土的非法占领。国际法院(ICJ)曾在多次裁决中承认这种占领的非法性，包括去年7月发布的意见。”

去年7月，国际法院应联合国大会要求，在2022年底发表的一份咨询意见中裁定，以色列自1967年以来在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上的持续存在属于非法行为，应尽快结束。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)对这一裁决予以拒绝。以色列方面至今未就其占领行为的合法性给出明确答复。

瑞士曾于1999年和2001年组织过类似会议，最终一致认定《日内瓦第四公约》适用于巴勒斯坦被占领土。2014年的上一次会议宣言也明确指出，占领国以色列以及包括哈马斯在内的非国家武装组织都应遵守国际法。

切泰尔说：“我不认为下一次会议能够超越2014年会议的成就。”

以色列表示强烈不满，认为这是将《日内瓦四公约》和国际人道法政治化。

以色列常驻联合国日内瓦办事处代表团发言人对瑞士资讯表示：“由于停火协议攸关以色列人质生命，在局势十分微妙的时期召开这样的会议，表明这一举措完全不是为了促进对国际人道法的遵守。它不过是又一个攻击民主国家、为恐怖组织壮胆的平台。”

2025年2月5日，以色列与哈马斯停火期间，加沙Al-Shifa医院的废墟。 Haitham Imad / Keystone

此次会议无法通过具有法律约束力的决议，甚至无法实施制裁，但“公约具有法律约束力”，切泰尔强调。

切泰尔指出：“瑞士作为保存国和中立国，可以发挥重要作用，提醒世界尤其是美国和以色列的政治家们，无论在何种情况下，国际人道法都必须得到尊重，并适用于所有人。这一点非常重要。”

会议还将讨论占领国在战争期间对基础设施的保护问题。

后续会发生什么？

会议结束后，联合国将采取进一步行动，努力重返中东和平议程，因为联合国已或多或少地被排除在中东和平议程之外。特别是在今年一月达成的巴以停火协议中，美国、卡塔尔和埃及促使以色列和哈马斯达成了停火协议，而联合国并未参与其中。特朗普明确表示，他更倾向于通过双边协议解决问题，而非依赖多边谈判。

今年六月，一场由联合国大会授权的高层会议将在纽约召开。这次会议将由法国和沙特阿拉伯共同主持，主题聚焦于中东冲突的政治层面。会议的核心议题包括“和平解决巴勒斯坦问题”以及“两国方案的实施与推进”。

切泰尔说：“非常有趣的是，我们看到了一系列外交活动，而《日内瓦四公约》缔约方会议的召开正是其中的一部分。”

(编辑：Virginie Mangin/livm/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)