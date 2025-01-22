美国缺席谈判桌，欧伊核谈进展缓慢

2015年，在美国与伊朗就核问题进行谈判期间，警方封锁了日内瓦洲际酒店的入口。 KEYSTONE/Laurent Gillieron

白宫旧主回归，欧伊接触趋密，伊核问题再度升温。在特朗普重返白宫倒计时一周的时候，伊朗、法国、英国及德国的外交官在日内瓦地区进行会晤。虽然伊朗核问题列在议程之中，但未来就这一热点问题取得进展的可能性微乎其微。

9 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

会晤在日内瓦附近的一处秘密地点举行，为期两天。首日会谈结束后的周一晚，伊朗、法国、英国和德国的外交部门表示，会谈是“严肃、坦诚且具有建设性的”。这些国家的外交官在去年11月底已在瑞士先期会面。周二晚，伊朗外交部长进一步表示，他“感受到法国、英国和德国方面在重启伊朗核问题谈判上的诚挚意愿”。

双方一致同意，将此次会晤称为“磋商”而非“谈判”。此举旨在让伊朗与欧洲大国就多个议题进行交流，其中也包括棘手的伊核问题在内。

之所以使用如此的外交辞令，是因为其背后隐藏着紧迫的现实。欧洲国家对伊朗推进核计划倍感忧虑。据联合国的核监察部门国际原子能机构(IAEA)称，伊朗目前已具备将浓缩铀的纯度提至60%的能力，这一水平接近制造核武器所需的90%。法国、英国和德国呼吁伊朗当局停止“核升级”，而伊朗则始终捍卫其发展民用核能的权利。

由于伊朗在中东地区的“代理人”(包括真主党和哈马斯)受到以色列的军事重创，其叙利亚的盟友巴沙尔·阿萨德(Bachar el-Assad)的政权也已倒台，伊朗在该地区的势力被削弱。此外，伊朗还面临着严重的经济危机。此种局面下，伊朗希望西方国家能解除对其的制裁。

对伊朗当局而言，与欧洲大国达成协议尤为紧迫，因为到2025年10月，2015年签署的伊朗核问题全面协议(联合全面行动计划JCPOA)中的某些条款就将失效，尤其是“快速恢复制裁”(snapback)机制。该机制允许法国、英国或德国单方面恢复对伊朗的国际制裁。一旦超过期限，欧洲大国将无法再使用这一手段。

然而，尽管从历史上看，伊朗与欧洲国家的关系要胜过伊朗与美国的关系，要知道，美伊两国于45年前便已断交，但近几年来，欧伊关系也在走下坡路。究其原因，无外乎伊朗在俄乌冲突中向俄罗斯提供无人机，以及在玛莎·阿米尼(Mahsa Amini)死后镇压女性抗议活动。

瑞伊关系 瑞士和伊朗建立外交关系已逾百年。 中立国瑞士身兼与伊朗有关的多重保护国任务。瑞士代表伊朗在埃及的利益(自1979年以来，非活跃状态)、美国在伊朗的利益(自1980年以来)和伊朗在加拿大的利益(自2019年以来)。 在安全领域，瑞士发起区域动议，促进阿拉伯半岛国家与伊朗之间的对话。瑞士在国际层面进行动员，以避免伊朗发展军事核计划的任何风险。 信息来源：瑞士外交部

美国缺席谈判桌

但无论达成什么样的新协议都无法绕过美国，而美国却缺席了日内瓦的会谈。

2018年，在特朗普的推动下，美国退出了伊朗核协议。该协议是其前任奥巴马外交政策的主要成果之一，而作为共和党人的特朗普则长期批判该协议，认为其有失公允。该协议对伊朗核计划进行了限制，作为交换，国际社会解除了对伊朗的制裁，法国、英国、德国、中国和俄罗斯也签署了该协议。然而，在美国退出并重新实施制裁后，伊朗便不再遵循相关限制。

“如今，人人都知道这项协议已名存实亡”，位于巴黎的智库法国国际关系与战略研究院(IRIS)的研究员大卫·里古莱-罗泽(David Rigoulet-Roze)说道，“之所以这么讲，是因为自协议签署以来，伊朗在浓缩铀提纯及存量方面均取得了指数级的进展，而这些进展早已超出了民用范畴，连国际原子能机构都明确对此表示担忧。很难想象一个民族主义情绪高涨的伊朗会受制于这份协议。”

该研究员认为，伊朗获取核武器已不再是一个“技术问题，而是一个政治选择”。当前伊朗备受压力，国势趋弱，如此现状可能促使其发展威慑性武器，即核弹。

相关内容

相关内容 以史为鉴看制裁 此内容发布于 俄罗斯因入侵乌克兰而招致前所未有的制裁。这些制裁是否会对战争进程产生影响？这个问题的答案目前还不得而知。纵观历史，制裁行动已经存在好几个世纪，其结果好坏参半。 更多阅览 以史为鉴看制裁

谈判前路难测

自去年8月上任以来，伊朗新总统马苏德·佩泽希齐扬(Massoud Pezeshkian)多次表达了希望与国际伙伴重启谈判的意愿。

“伊朗总统及其负责外交事务的班子更倾向于与美国新一届政府达成协议。该协议可以包含或不包含欧洲大国。”日内瓦国际关系及发展高等学院(Geneva Graduate Institute)中东安全问题专家法尔赞·萨贝特(Farzan Sabet)说道。“伊朗政府希望争取到美国对其减轻制裁，并缓解其与美国的紧张关系，以此避免与美国发生军事对抗，同时避免身处不得不发展核武器的境地。”他补充道。

可问题是，总统并非核问题的唯一决策者，因为他需要考虑伊朗政体内其他更具权力的人人或机构的立场，尤其是最高领袖和革命卫队的立场，这位专家指出道。“很难知道伊朗在核问题及其他重大问题上的真正底线是否发生了变化，以及如何发生了变化，更何况最近发生的事件导致其安全受到了威胁，影响力也有所削弱”，他补充道。

相关内容

相关内容 国际日内瓦 国际日内瓦，一城一世界。订阅我们的时事通讯，获得相关话题的完美指南。 更多阅览 国际日内瓦

特朗普回归

1月20日，特朗普重返白宫，同时也带来了诸多不确定性。这位共和党人主张对伊朗采取强硬立场，并在其新一届政府中任用了一些持相同态度的人士。然而，特朗普也将自己视作一名“交易高手”，他可能会像在首个任期内到访朝鲜那样，选择单枪匹马与伊朗展开直接谈判。

大卫·里古莱-罗泽认为，特朗普确实有可能将欧洲国家撂在一边，与伊朗进行单独谈判，但他也可能因此面临两难境地。这位新当选的美国总统一方面想成为以色列的坚定支持者，并曾表示可听任以色列攻击伊朗的核设施。另一方面，他又希望以支持和平的国家领导人形象示人。“有一点可以肯定，就算特朗普想要达成协议，该协议对伊朗的限制只会更大，相较于之前的伊朗核协议也是有过之而无不及。若真是如此，想必伊朗也断不会接受。”该研究员总结道。

尽管法国、英国、德国和伊朗之间进行再次会晤的可能性很大，会晤的日期及地点却尚未敲定。

（编辑：Virginie Mangin，编译自法语：瑞士资讯中文部/gj)