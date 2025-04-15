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国际特赦组织在国外重启香港分会 由海外港人主导

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（法新社香港15日电） 国际特赦组织3年多前因「港版国安法」关闭香港分会，今天宣布在海外重启香港分会。新分会在瑞士注册，为该组织首个「流亡分会」，将由在英、美、澳、加、台的海外港人主导。

法新社报导，香港2019年爆发「反送中运动」大规模民主示威后，北京当局实施「港版国安法」，将颠覆国家政权、分裂国家、宣扬恐怖主义和勾结外国等行为入罪。

为此，根据国际特赦组织（Amnesty International）的官网，该组织于2021年关闭2个在香港运作的单位，「做出此一沉重决定的原因为香港国安法的通过。这使得香港的人权组织完全无法在不担心政府严重报复的情况下自由工作」。

国际特赦组织总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）今天表示，新成立的香港海外分会「展示出我们的韧性、我们永不被噤声的决心，以及我们无论面临何种挑战都将捍卫人权的承诺」。

据报导，香港海外分会已在瑞士正式注册，据称是首个「完全在流亡期间成立及运作」的分会，将由在澳洲、加拿大、台湾、英国及美国的海外港人主导。

根据法新社及香港明报，香港海外分会由前香港立法会议员张超雄等人担任理事。张超雄指出，分会首要任务包括提高各界对于「良心犯」和跨国镇压的认识。

张超雄表示，「香港人权状况明显持续恶化」。上周1名时任社工因为2019年港警与示威者的冲突而遭判入狱。

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