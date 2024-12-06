国际特赦组织敲警钟 指以色列在加萨实施种族灭绝

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（法新社耶路撒冷5日电） 国际特赦组织今天指责以色列自去年以哈战争爆发以来，对加萨的巴勒斯坦人实施「种族灭绝」，并称他们这份新报告为敲醒世界的「警钟」。

总部位于英国伦敦的国际特赦组织（Amnesty International）表示，这项调查结果是基于卫星影像所记录的破坏情况、实地调查、来自加萨居民的现场通报，以及「以色列政府和军事官员的去人性化与种族灭绝言论」。

以色列则愤怒驳斥此一调查结果，称报告「完全不实」，并谴责这份报告是「捏造的」 、「建立在谎言之上」。

国际特赦组织总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）指责以色列将加萨的巴勒斯坦人「当成次等人类对待，不配享有人权和尊严，表现出消灭加萨巴勒斯坦人的意图」。

卡拉马尔德在声明中说：「我们的调查结果证据确凿，必须成为敲醒国际社会的警钟：这就是种族灭绝，必须立即停止。」

在加萨与以色列作战的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）表示乐见这份报告，认为这是「向国际社会发出的讯息…必须采取行动终结这场种族灭绝」。

根据哈玛斯治下的卫生部数据，以色列的报复性攻击已造成加萨至少4万4580人死亡，其中大部分是平民。联合国认为这些数据是可靠的。（译者：纪锦玲）