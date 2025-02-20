图坦卡门之后 埃及发现首座皇陵

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（法新社开罗19日电） 埃及文物部表示，在勒克索发现古埃及法老图特摩斯二世（King Thutmose II）陵墓，自1922年发现着名的图坦卡门（Tutankhamun）陵墓以来，这是第1座出土的皇家陵墓。

图特摩斯二世的陵墓是由埃及古迹最高委员会（Supreme Council of Antiquities）和新王国研究基金会（New Kingdom Research Foundation）领导的埃及－英国联合考古团队所发掘。

图特摩斯二世陵墓入口，最初于2022年在帝王谷以西的勒克索山区出土，但考古学家当时认为，这个入口通往一名王室成员妻子的陵墓。

这座距今约3500年的古墓位于埃及南部勒克索（Luxor）帝王谷（Valley of the Kings）附近，墓中葬着古埃及第18王朝法老图特摩斯二世。

图特摩斯二世是图坦卡门的祖先，他同父异母的妹妹兼妻子，后来成为女法老哈特谢普苏特（Queen Hatshepsut）。

哈特谢普苏特的巨型陵墓神殿坐落在勒克索的尼罗河西岸，与图特摩斯二世陵墓的出土地点仅相距数公里。

尽管初步研究指出，图特摩斯二世的墓中文物在古代就被移动过，里面早已没有如同在图坦卡门陵墓中发现的指标性木乃伊或金饰，不过埃及文物部仍说这是「近年来最重要的考古突破之一」。

文物部说，考古团队随后发现「雪花石膏罐的碎片上，刻有法老图特摩斯二世之名，旁边还有主王后哈特谢普苏特的名字」，从而证实这座陵墓为图特摩斯二世所有。

图特摩斯二世下葬后不久，墓室便遭水淹没，内部受损，留下一些石膏碎片，上头有古埃及墓葬文书「来世之书」（Book of Amduat）的部分内容。

文物部表示，图特摩斯二世的一些陪葬家具也从陵墓中出土，这是「有史以来首次发现」此类陪葬品。