土耳其国会议员爆发肢体冲突

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（法新社安卡拉16日电） 土耳其国会今天上演全武行，议员因为系狱在野党国会议员阿泰莱（Can Atalay）的国会豁免权被剥夺发生争执，数十名议员爆发肢体冲突。

这场长达30分钟的闹剧造成至少两名议员受伤，会议被迫暂停。议员最终返回议场投票，否决在野党欲恢复律师和维权人士阿泰莱的国会授权动议。

阿泰莱在狱中竞选，并于去年的选举中赢得席位。

左翼的土耳其工人党（TIP）议员席克（Ahmet Sik）谴责政府对待阿泰莱的方式，执政的正义发展党（AKP）议员厄扎兰（Alpay Ozalan）情绪失控朝席克暴力攻击，因此引发议员互殴。

席克说：「你称阿泰莱为恐怖分子，并不奇怪。所有公民都应该知道，这个国家最大的恐怖分子就是那些坐在这些长椅上的人。」他指的是掌握国会多数的执政党。

法新社记者在国会表示，前足球员厄扎兰走上议事台，将席克推倒在地。倒地的席克被正义发展党议员殴打数次，数十名议员也加入战局。

网路上流传的影片可以看到，事后工作人员清理地板上的血迹。共和人民党（CHP）的一名议员和人民平等与民主党（DEM）的一名议员头部受伤。

主要在野党共和人民党党主席欧泽（Ozgur Ozel）谴责暴力。他说：「我对目睹这种情况感到羞愧。」