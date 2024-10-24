土耳其国防公司爆炸 政府指库德工人党背后操作

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（法新社安卡拉23日电） 土耳其首都安卡拉（Ankara）近郊的国营国防公司今天遭遇攻击事件，造成5死22伤，土耳其政府表示，「很可能」是由库德族好战分子所发动。

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）说：「发起这项行动的方式很可能与库德工人党（PKK）有关。」他所提的PKK，是数十年来制造动乱对抗土耳其政府的库德族好战团体。

耶里卡亚表示，正在调查这次攻击事件的肇事者。

今天下午3时30分后，安卡拉以北约40公里的国营土耳其航太工业（Turkish Aerospace Industries）总部外发生大爆炸，浓烟冲天，现场枪声大作。耶里卡亚随即将这起事件称为恐怖攻击。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）正在访问俄罗斯，并与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈，他在社群媒体X称此为针对土耳其国防工业「令人发指」的攻击，「是以我们国家的生存为目标」。

耶里卡亚稍早说，伤者中有3人伤势严重，「1女、1男」2名攻击者已死亡。

目前未立即有人出面声称犯案，但国防部长古莱尔（Yasar Guler）也直指是「库德工人党坏人」所为。

土耳其副总理尤玛兹（Cevdet Yilmaz）表示，有4名死者是土耳其航太工业员工，第5人则是一名计程车司机。媒体稍早报导，攻击者杀害这名司机后，驾驶他的计程车发动这次攻击。

民间媒体NTV未经证实报导，「一群恐布分子」闯进大楼，其中1人「引爆身上炸弹」；其他媒体则报导双方交火超过1小时。

土耳其新闻电视台（Haberturk TV）报导，有「人质遭胁持情况」，另有媒体专家称「部分人质」已获救。

入夜之际，可见数十辆救护车在事发处附近等待，蓝色讯号灯持续闪烁。

土耳其航太工业是土耳其主要国防公司之一，也是重要武器生产者，聘雇1万5500人，庞大的工厂面积达500万平方公尺。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）