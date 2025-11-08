土耳其对以色列高官发逮捕令 控在加萨犯下种族灭绝

（法新社伊斯坦堡7日电） 土耳其今天以涉及种族灭绝为由，宣布就以色列在加萨发动的战争，向以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以国政府高阶官员发出逮捕令。

这项宣布遭到以色列坚决驳斥。以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）表示，以色列「以鄙视态度坚决反对」这些指控，并称这是土耳其总统「艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）这位暴君最新的公关噱头」。

伊斯坦堡检察官办公室透过声明指出，逮捕令总共针对37名嫌疑人，但未提供完整名单。

名单上的人士包括以色列国防部长卡兹（Israel Katz）、国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）及以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）。

土耳其指控这些官员在加萨「系统性地犯下种族灭绝和违反人道罪」。

声明也提及由土耳其在加萨走廊兴建、3月遭以色列轰炸的「土耳其-巴勒斯坦友谊医院」（Turkish-Palestinian Friendship Hospital）。

土耳其一直是加萨战争最严厉的批评者之一，并于去年加入南非在国际法院（ICJ）控告以色列犯下种族灭绝的诉讼案。

巴勒斯坦伊斯兰主义武装组织「哈玛斯」（Hamas）对土耳其的宣布表示欢迎，称这是「一项值得赞许的举措，（证实）土耳其人民和他们领袖的真诚立场，他们坚守着与我们受压迫的巴勒斯坦人民紧密相连的正义、人道和博爱价值观」。