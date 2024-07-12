土耳其总统：北约不应卷入俄乌战争 外交手段应为选项之一

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（法新社华盛顿11日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天在旨在支持乌克兰的北约峰会上警告北约和俄罗斯不要发生冲突，并表示外交手段也必须是选项之一。

北大西洋公约组织（NATO）在美国华府举行75周年峰会，并宣布包括向乌克兰提供F16战机、美国将在德国部署长程飞弹等计画。俄罗斯认为这是来自北约「非常严重的威胁」，警告将有所回应。

峰会结束后艾尔段在记者会上表示：「我在此坦诚地分享我的看法，北约绝不应该被允许参与乌克兰战事。」

艾尔段说，土耳其支持「乌克兰领土完整性与主权」。土耳其是少数未加入对俄制裁的北约会员国之一。

他说：「我也强调，不应该排除外交途径。谈判不一定代表投降。」

美国共和党总统候选人川普曾表示，若他在11月大选打败现任总统拜登，将会强硬解决乌克兰问题。川普在上一任期中，与艾尔段建立了亲近但复杂的关系。

拜登利用此次峰会集结西方盟友，透过持续提供武器捍卫乌克兰，也承诺为基辅加入北约铺路，此一前景对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）而言犹如心头之刺。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄国媒体刊登的评论中指出，北约现在已是「全面卷入对乌冲突」。