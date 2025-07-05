土耳其政府打击最大在野党 再逮捕3名市长

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其主要在野党共和人民党（CHP）的干部表示，土耳其当局调查贪污的行动今天一早又逮捕3名共和人民党籍市长，他们谴责这是「政治操作」。

这波逮捕是土耳其当局针对共和人民党籍民选官员的最新行动。相关贪污案调查已使得势力强大的伊斯坦堡（Istanbul）市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）3月被捕，并掀起2013年以来土耳其最大规模街头抗议浪潮。

共和人民党在去年土耳其地方选举大赢执政党正义发展党（AKP），目前在民调中的支持率也持续上升。伊玛莫鲁是土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）最大的政治对手，也是2028年总统大选共和人民党的人选，因此艾尔段政府对这个党加强施压。

今天被捕的市长都位在南部地区，分别是阿达那（Adana）市长卡瑞拉尔（Zeydan Karalar）、安塔利亚（Antalya）市长伯塞克（Muhittin Bocek）及阿德亚曼（Adiyaman）市长图特德尔（Abdurrahman Tutdere）。

同属共和人民党的土耳其首都安卡拉市长亚瓦许（Mansur Yavas）在社群媒体平台X发文表示：「在一个法律受政治摆布、正义仅适用于某个群体而不顾另个群体的体系中，我们该如何信任法治或相信正义？但我们不会向不正义、目无法律和政治操作低头。」