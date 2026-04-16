土耳其校园枪击案增至9死 艾尔段强调将彻查

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（法新社卡拉曼马拉斯15日电） 土耳其今天再传校园枪击案，一名14岁学生持枪进入2间教室随机开枪，死亡人数增至9人 。

这是土耳其2天内发生的第2起校园枪击事件，最新一起事件发生在土耳其南部的卡拉曼马拉斯省（Kahramanmaras） 。

土耳其内政部长奇夫奇（Mustafa Ciftci）证实，这起事件共9人丧命、13人受伤，其中6人在加护病房，3人伤势危急 。

他说，攻击者是名「14岁的8年级生」 。

卡拉曼马拉斯省长于吕埃尔（Mukerrem Unluer）稍早曾向记者表示，这名枪手的父亲过去曾任警察，他将父亲的枪枝藏在背包内带到学校进行攻击 。

附近居民拍摄、经法新社核实的影片显示，学生纷纷爬窗逃命，数十名学生同时在校园内奔逃 。

这段长约1分半的影片中，可听见约15声枪响 。

枪手随后也在攻击中身亡，目前还不清楚是开枪自尽还是在混乱中发生的 。

土耳其国家通讯社安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency）报导，枪手父母已遭警方拘留 。

土耳其内政部长和教育部长也紧急赶赴现场，司法部长古尔莱克（Akin Gurlek）表示，检方已立即对枪击案展开调查 。

家长厄达格（Omer Erdag）告诉法新社：「我的孩子目睹了一切，他说：『爸爸，我的朋友受伤了。』他没看到其他孩子，里面到处是血。谢天谢地，我把孩子带出来了…我当然很担心，我该如何安心地再把孩子送进这间学校？」

数十名教师工会成员今天在首都安卡拉（Ankara）教育部外集结抗议，手持「我们绝不让校园向暴力低头」标语 。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在社群平台X发文表示，「在这起悲剧攻击中，我们不幸痛失聪颖的幼童和一名敬业的教育工作者」，强调将彻查此案，同时警告不应将这起攻击事件政治化 。

就在昨天，东南部尚勒乌尔法省（Sanliurfa）一所高中也发生校园枪击案，枪手到母校开枪，造成包括学生和老师在内至少16人受伤，枪手后来自戕身亡 。

校园枪击案在土耳其极为罕见 。

土耳其枪枝法规整体算严格，仅限21岁以上且持有执照者才可持枪，但枪枝在土耳其仍相当普及，许多执法人员都获准携带并持有 。