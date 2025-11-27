土耳其法院判4名记者采访示威活动无罪

（法新社伊斯坦堡／巴黎27日电） 土耳其法院今天宣判包括法新社摄影记者阿克古尔在内4名记者无罪。他们因报导3月间在伊斯坦堡的大规模示威而遭到起诉受审。新闻自由监督团体曾对本案予以谴责。

法新社今天称许土耳其法院上述裁定。法新社全球新闻主任齐特温（Phil Chetwynd）指出：「法新社欢迎对阿克古尔（Yasin Akgul）及其同业所作无罪裁定。针对在伊斯坦堡街头执行任务摄影记者的本案本来不应提起…记者须能在无阻碍情况下采访示威和抗议活动。」

主要在野党深具影响力的伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）3月间被捕，引爆大规模示威。皆为摄影记者的这4人于几天后在警方黎明突袭行动中被捕。和数千名示威者一样，他们遭控违反示威和集会法。4人当中只有阿克古尔受雇于国际媒体。

伊玛莫鲁是总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）头号政敌，被视为唯一有望在选举中击败艾尔段的政治人物。

法官宣判时指出：「缺乏明确证据证明被告犯下遭控罪行。」

先前以「非法」形容本案的媒体权益团体无国界记者组织（Reporters Without Borders）欢迎这项判决。

该组织的土耳其代表恩德洛格鲁（Erol Onderoglu）告诉法新社：「记者获判无罪令人松一口气，但这也凸显将他们逮捕时的武断。」他说逮捕之举目的在「阻碍民众获得新闻的权利」。

这波从伊斯坦堡蔓延全国的抗议潮是自从2013年源自伊斯坦堡哲吉公园（Gezi Park）的大规模反政府运动以来最大型示威。

在土耳其，记者和媒体高层经常遭到逮捕，电视台和其他媒体也屡遭停播或巨额罚款。

土耳其法院昨天以「威胁」艾尔段为由，判处知名政治记者暨评论员阿泰利（Fatih Altayli）4年2个月有期徒刑。

无国界记者组织公布的世界新闻自由指数排名，土耳其在180国中居第159位。